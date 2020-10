Jdi pryč! Vypadni odsud, hulákal Shapovalov na diváka v Petrohradu

Denis Shapovalov měl semifinále proti Andreji Rubljovovi dobře rozehrané. Vedení ale neudržel a když ve třetím setu za stavu 2-2 přišel o podání, začal gestikulovat a křičet směrem do publika.



"Jdi pryč! Vypadni odsud," rozčiloval se 21letý Kanaďan, který svou frustraci ventiloval i v ruštině. Rodáka z izraelského Tel Avivu, jehož rodiče pochází z Ruska, rozhodil jeden z diváků, který měl světovou dvanáctku rušit před první i druhým servisem.



"Denisi, vím o koho jde. Nech to na mě, já se o to postarám," uklidňoval umpireový rozhodčí Shapovalova a zavolal supervizora turnaje, který měl situaci s neukázněným fanouškem vyřešit.



Shapovalovovi, který usiluje o premiérový start na Turnaji mistrů, se do konce zápasu rebrejk nepovedl a nakonec prohrál 6-4 3-6 4-6. Příští týden bude plnit roli nasazené trojky v německém Kolíně nad Rýnem.