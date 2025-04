Je čas říct pravdu. Modlím se k Bohu, ať tohle nikdo nemusí zažít, píše Ukrajinka

Tenisem si vydělala téměř sedm milionů dolarů, byla 23. hráčkou světa. Lesja Curenková (35) může s klidem prohlásit, že její kariéra byla po všech stránkách úspěšná. Nyní však ukrajinská tenistka přišla s velmi vážným obviněním, které zveřejnila na sociálních sítích. Hlavní postavou v něm je bývalý šéf WTA Steve Simon.

Ukrajinská tenistka na síti X zveřejnila dlouhý dopis, ve kterém se ostře pustila do bývalého šéfa ženské tenisové asociace Steva Simona. Dnes sedmdesátiletý funkcionář se podle jejích slov dopustil "psychického týrání ", které mělo vážný dopad na její kariéru.

Vše se mělo odehrát v době, kdy měly ruské a běloruské hráčky kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině zakázanou účast ve Wimbledonu. "Je čas říct pravdu," začíná Curenková svou zpověď.

"Od dětství jsem snila o tom, že se stanu profesionální tenistkou. Na cestě za svým snem jsem čelila nespočtu překážek. Vydala jsem ze sebe veškerou sílu, kterou jsem měla. Být profesionálním sportovcem je tvrdá řehole, s čímž by jistě souhlasili všichni hráči. Každý den dřete na maximum, " píše tenistka.

A pokračuje: "Ani v těch nejhorších snech jsem si nedokázala představit, že se profesionální okruh, který jsem považovala za svůj domov, změní v děsivé místo, kde se generální ředitel WTA (Steve Simon) vědomě dopustí morálního zneužití vůči mé osobě. To vše mě přivedlo k záchvatu paniky a neschopnosti dál hrát tenis,“ dodává Curenková.

Tím však čtvrtfinalistka US Open z roku 2018 nekončí: "Snažila jsem se to řešit a hledala v rámci WTA spravedlnost. Ale setkala jsem se jen s lhostejností a nespravedlností, což vedlo k mým dlouhodobým psychickým problémům. Bolest, strach, záchvaty paniky, ponižování, zatajování informací a obtěžování mého týmu – to je jen část věcí, které jsem musela snášet " pokračuje tenistka.

"WTA nedokázala ochránit ženu, tenistku, člověka. Místo toho se ženský okruh rozhodl chránit vysoce postaveného funkcionáře. Mojí poslední šancí, jak prosadit svá práva, svou důstojnost a zabránit těmto nespravedlnostem, je soud. Touto cestou se také vydám. Modlím se k Bohu, aby nikdo nemusel prožít to, co já – a aby se každý zodpovídal ze svých činů," uzavírá Curenková.

Ve svém vyjádření tenistka blíže nespecifikovala, k jakému konkrétnímu incidentu se její slova vztahují. V daném období se mezi ní a tehdejším šéfem WTA Stevem Simonem odehrál rozhovor, který Ukrajinka popsala již v roce 2023.

"Byla jsem z toho rozhovoru tak v šoku, že jsem se úplně sesypala. Tvrdil mi, že ačkoliv on sám válku nepodporuje, tak i kdyby ji podporovaly hráčky z Ruska a Běloruska, je to jen jejich názor a nemělo by mi to vadit. Už v předchozím zápase s Vekičovou jsem se cítila zle, ale tentokrát jsem dostala záchvat paniky, nemohla jsem ani dýchat, " říkala tehdy Curenková, která krátce poté nenastoupila k zápasu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou. "Dostala jsem záchvat paniky, " uvedla tehdy.