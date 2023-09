Je to vítěz, co motivuje sám sebe. Chce hrát ještě na olympiádě v Los Angeles, odhalil kouč Djokoviče

Kouč Novaka Djokoviče po vítězném finále na US Open a zisku 24. grandslamového titulu řekl, že jeho triumf považuje za největší úspěch ve sportovní historii. Goran Ivaniševič, sám bývalý skvělý tenista, není překvapený, že i v 36 letech má Djokovič hlad a touhu dál posouvat tenisové rekordy. Podle jeho slov chce hrát Srb na olympiádě v Paříži, ale také v Los Angeles v roce 2028, kdy mu bude 41 let. V rozhovoru s novináři také vzdal hold jeho dlouholetým rivalům.

"Je to vítěz. A člověk, který sám sebe neustále motivuje," uvedl jednapadesátiletý Chorvat Ivaniševič, který koučuje Djokoviče pátým rokem. "Když mu řeknete, že něco nedokáže, je to ještě horší. Dokáže vám, že to jde. Žádné výmluvy. Vždycky se snaží najít cestu k vítězství. Bojuje, nevzdává se, i když se třeba necítí dobře nebo je zraněný," popsal.

Djokovič v neděli večer newyorského času po třísetovém vítězství nad Daniilem Medveděvem z Ruska vyrovnal 24. grandslamovým titulem absolutní rekord Australanky Margaret Courtové. Dnes se také vrátil do čela světového žebříčku a načne v něm již 390. týden.

So Novak Djokovic is playing to play till 41 years old. https://t.co/2WCsnC4fR4 — José Morgado (@josemorgado) September 11, 2023

"Měl štěstí, že během kariéry měl soupeře jako Rogera Federera nebo Rafu Nadala. Pořád na sebe tlačili a vzájemně se posouvali dál a dál," řekl Ivaniševič. Tato trojice dominovala mužskému tenisu poslední dvě dekády a společně ovládla 66 grandslamů. Nadal jich vyhrál 22, ale příští rok chce kariéru ukončit, Federer už nehraje a zastavil se na dvaceti trofejích.

Djokovičova touha vylepšovat historii neutuchá. "Užívá si to. Miluje výzvy. Když by vyhrál pětadvacátý (grandslam), řekne si, proč ne šestadvacátý? Vždycky je ještě další," prohlásil. "Stará se o své tělo. Stará se o všechno, o každičký detail. Musí být perfektní, připravený. A na kurtu není nikdy spokojený. Nevím, jestli je tohle dobře, nebo špatně. Pro nás to dobré není," dodal se smíchem kouč staronového šampiona nejen US Open.

Zároveň odhalil, že jeho svěřenec rozhodně nemá v plánu v příštích letech skončit. Rodák z Bělehradu se chce zúčastnit nejen olympiády v příštím roce v Paříži, ale i té následující v roce 2028 v americkém Los Angeles. Djokovičovi, jenž má z olympijských her jen bronz z Pekingu 2008, bude v tu chvíli už 41 let.