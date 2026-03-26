Jeden krok od Sunshine Double. Sabalenková nedala Rybakinové šanci, je ve finále
Sabalenková – Rybakinová 6:4, 6:3
Sabalenková si připsala desátou výhru ze 17 vzájemných zápasů na okruhu a postoupila do druhého finále v řadě v Miami. V něm se utká s Coco Gauffovou, přičemž jejich vzájemná bilance je vyrovnaná 6:6. "Naši rivalitu si opravdu užívám,“ uvedla Sabalenková o Rybakinové v rozhovoru na kurtu. "Je to neuvěřitelná hráčka, vždy mě posouvá na hranici možností a víte, s ní musíte vždycky podat svůj nejlepší tenis."
"Myslím, že jsem udělala všechno správně a ona hrála skvěle, ale myslím, že jsem ji hodně tlačila a jsem na toto vítězství hrdá. Vždycky je to těžké fyzicky i psychicky a jsem ráda, že jsem nad ní dosáhla dalšího vítězství," doplnila. Sabalenková se stala první hráčkou, která postoupila do finále Miami Open ve dvou letech po sobě od Rybakinové v sezonách 2023 a 2024, a zároveň první světovou jedničkou od Sereny Williamsové (2013–2015), které se to podařilo.
Pokud chce získat titul i v Miami a zároveň se stát první hráčkou od Igy Światekové (2022), která zkompletuje Sunshine Double, bude se snažit navázat na výkon proti Rybakinové ve finálovém duelu proti Gauffové.
Sabalenková prochází turnajem bez ztráty setu a ani v semifinále se nedostala pod výraznější tlak. Dobře podávala a soupeřku nutila k dlouhým výměnám. V prvním setu si vypracovala vedení 3:1, a přestože Rybakinová dokázala reagovat, Sabalenková znovu získala převahu a set ukončila vítězným forhendem.
Ve druhé sadě úroveň Rybakinové výrazně poklesla, zatímco Sabalenková ještě přidala na agresivitě. Rychle se dostala do vedení 4:0 a i přes krátký odpor soupeřky zápas uzavřela opět vítězným forhendem.
Obhájkyně titulu předvedla komplexní výkon. Zaznamenala devět es, získala 83 % bodů po prvním podání, vytvořila si osm brejkbolů a čtyři z nich proměnila. Připsala si tak 21. vítězství v sezoně, nejvíce na okruhu, a překonala v tomto ohledu Rybakinovou.
Sabalenková je zároveň čtvrtou hráčkou v tomto století, která se dostala do finále na svých prvních čtyřech turnajích sezony, po Martině Hingisové (2001), Sereně Williamsové (2003) a Victorii Azarenkové (2012). Ve finále proti Gauffové očekává náročný duel. "Spousta výměn, spousta emocí, spousta agrese, spousta zábavy," řekla Sabalenková. "Bude to boj a jsem nadšená, že s ní budu hrát v dalším finále," uzavřela světová jednička.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře