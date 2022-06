Jedenáctihodinový tenisový maraton za dohledu jestřába Rufuse aneb 10 wimbledonských NEJ

NEJstarší grandslam

Historie turnaje pořádaného londýnským spolkem All England Club, celým názvem All England Croquet and Lawn Tennis Club, se píše od roku 1877, tedy o čtyři roky déle než druhého nejstaršího grandslamu US Open. Tehdy v Anglii bojovali o trofej pouze muži ve dvouhře, turnaje se zúčastnilo jen 22 hráčů a prvním vítězem se stal Spencer William Gore. Finálové utkání, v němž porazil Williama Marshalla, tenkrát sledovalo 200 diváků. Tenistky hrají ve Wimbledonu od roku 1884 (na US Open od roku 1887), v témže roce se poprvé hrála i čtyřhra. Od roku 1901 je nejstarší a nejslavnější grandslam otevřen i zahraničním hráčům.



NEJslavnější areál

Pro tenisového nadšence není větší událost, než sledovat zápas Wimbledonu z hlediště tamního centrálního kurtu. Ten byl mimochodem postaven přesně před 100 lety a v letech 2007 až 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která navýšila kapacitu míst na necelých 15 tisíc a hlavně dodala centrkurtu zatahovací střechu pro případ v jižní Anglii tolik typického deště. K areálu od roku 2004 neodmyslitelně patří i jestřáb Rufus, jehož úkolem je odhánět holuby a tím zajistit, aby fanoušci ani hráči neměli problémy s jejich všudypřítomným trusem. Ten kvůli travnatým dvorcům představuje nepříjemný problém i pro pořadatele.



NEJvíce opečovávaná tráva

Právě tráva je dalším ze symbolů Wimbledonu a nepřekvapí, že je až posvátně opečovávaná. Ze 100% je tvořena tzv. jílkem vytrvalým a vysoká je přesně 8 mm. "Je nejlepší pro tenis. Podle všech výzkumů, které jsme nechali udělat, jde o nejtvrdší trávu. Na výšku osmi milimetrů ji sekáme každý den, což dává optimální podmínky pro odraz míčku a také pomáhá, aby tráva co nejdéle vydržela," líčil pro turnajový web tiskový mluvčí Wimbledonu Johnny Perkins a dodal, že rovněž na denní bázi jsou travnaté koberce kontrolovány, lajnovány a večer je správci zalévají a zakrývají, aby druhý den ráno začali celý proces nanovo.



NEJvyšší prize money

Letošní ročník bude ovlivněn probíhající vojenskou invazí Ruska na Ukrajinu, kvůli níž pořadatelé vyřadili ruské i běloruské hráče a hráčky. ATP a WTA zareagovaly tím, že za úspěchy ve Wimbledonu nebudou přidělovat body do žebříčku. Britští organizátoři na to konto oznámili, že letos budou rozdělovat rekordní finanční odměny. Jejich celková výše činí 40,35 milionu liber (1,16 miliardy korun), což je oproti loňsku navýšení o 15%. Dosud nejštědřejší byl Wimbledon v posledním předcovidovém ročníku, v roce 2019 si účastníci rozdělili 38 milionů liber. Letošní celkový vítěz i vítězka dvouhry získají shodně 2 miliony liber (58 milionů korun).



NEJstarší vítěz/ka

V otevřené éře je nejstarším šampionem Wimbledonu jeho pomyslný král Roger Federer. Když triumfoval v roce 2017, bylo mu přesně 36 let a 173 dnů. Z éry do roku 1967, kdy byl turnaj zapovězen profesionálům, drží tento primát mezi muži Brit Arthur W. Gore, jenž v roce 1909 vyhrál ve věku 41 let a a 182 dnů. Nejstarší ženskou vítězkou uzavřené éry je od roku 1908 Britka Charlotte Cooperová Sterryová, šampionkou se stala, když jí bylo 37 let a 282 dnů. V otevřené éře na ni navázala Serena Williamsová. Ve finále v roce 2016 porazila 7-5 6-3 Garbiñe Muguruzaovou ve věku 34 let a 287 dnů a získala tak svůj sedmý a dosud poslední wimbledonský titul.



NEJmladší vítěz/ka

Na opačném pólu mezi ženami najdeme velkou postavou první éry Wimbledonu Lottie Dodovou. Při jejím premiérovém triumfu v roce 1887 jí bylo pouhých 15 let a 285 dnů, poté se šampionkou stala ještě čtyřikrát. Z období účasti profesionálek je nejmladší vítězkou Martina Hingisová, v roce 1997 ovládla Wimbledon ve věku 16 let a 278 dnů. Co se mužů týče, mistrovským benjamínkem celé historie Wimbledonu je od roku 1985 Boris Becker, tehdy mu bylo teprve 17 let a 227 dnů.



NEJvíc titulů

Když Roger Federer naposledy chyběl v hlavní soutěži Wimbledonu, psal se rok 1998. Tehdy se však legendární Švýcar účastnil juniorského Wimbledonu a celý jej vyhrál. Jinými slovy: nejslavnější grandslam letos kvůli "prokletému" kolenu vynechá vůbec poprvé v kariéře. Zároveň právě v Londýně 7. července 2021 odehrál svůj dosud poslední zápas, ve čtvrtfinále Wimbledonu loni padl s Hubertem Hurkaczem 3-6 6-7 0-6. To nic nemění na skutečnosti, že jeho sbírka titulů z Wimbledonu je největší, mezi roky 2003 a 2017 vyhrál osmkrát, z toho od roku 2003 pětkrát v řadě. Z žen je nejdominantnější Martina Navrátilová, sbírku devíti triumfů nastřádala v letech 1978 až 1990, k tomu třikrát prohrála ve finále.



NEJdelší zápas

Nejdelším zápasem nejen v rámci Wimbledonu, ale celé historie tenisu je památný a do tří dnů roztažený duel Američana Johna Isnera a Francouze Nicolase Mahuta. Utkání prvního kola z června 2010, které Isner vyhrál 6-4 3-6 6-7(7) 7-6(3) 70-68, překonalo celou řadu rekordů. Trvalo 11 hodin a pět minut, nabídlo nejdelší set (pátá sada trvala 8 hodin a 11 minut), nejvíc gamů v jednom setu (138 v páté sadě) i celém zápasu (183) i nejvíce es (Isner jich dal 113, přičemž tehdejší rekord by překonal i Mahut se 103 esy), jichž bylo v součtu 216. Podobný maraton už k vidění nebude. Od ročníku 2019 byl ve Wimbledonu zaveden sedmibodový tiebreak v rozhodujících sadách zápasů za stavu gamů 12-12.



NEJvíc es

Paradoxně to není John Isner, kdo v rámci jednoho Wimbledonu zaznamenal nejvyšší počet es. V roce 2010 se totiž po slavné bitvě s Mahutem poroučel hned ve druhém kole, kde prohrál s Nizozemcem Thiemem de Bakkerem 0-6 3-6 2-6. Nejvíc nechytatelných podání nastřádal vítěz z roku 2001 Goran Ivaniševič, na druhou stranu kurtu jich v sedmi zápasech poslal celkem 212. Rodák ze Splitu si před 21 lety ve finále poradil s Australanem Patem Rafterem 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 a dosáhl na svůj první a zároveň poslední grandslam. Mezi ženami je v tomto ohledu rekordmankou Serena Williamsová, v roce 2012 dala 102 es.



NEJúspěšnější Češi

Pomineme-li Martinu Navrátilovou, která všech svých devět titulů ve Wimbledonu získala po přesunu do USA (byť při triumfech v letech 1978 a 1979 ještě oficiálně neměla americké občanství, to dostala až v roce 1981), je nejúspěšnější Češkou Petra Kvitová, která nejslavnější grandslam opanovala v letech 2011 a 2014. Mnozí fanoušci mají jistě dodnes před očima i rok 1998 a vítězství Jany Novotné, která má z Wimbledonu i dva tituly ve čtyřhře.

Ty získala po boku Heleny Sukové, která přidala ještě další dva (jeden s Němkou Claudií Kohdeovou-Kilschovou, druhý s Martinou Hingisovou). Suková dosáhla i na tři prvenství ve smíšené čtyřhře, dvakrát to bylo s bratrem Cyrilem Sukem, který triumfoval rovněž třikrát (jednou to bylo s Larisou Neilandovou). Ryze český byl ve čtyřhře v roce 2018 triumf Kateřiny Siniakové s Barborou Krejčíkovou. Z mužů ovládl dvouhru Wimbledonu Jan Kodeš v roce 1973, Tomáš Berdych se před 12 lety dostal do finále, kde nestačil na Rafaela Nadala 3-6 5-7 4-6.