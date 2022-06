Jednička Sakkariová na trávě začala výhrou nad Osoriovou v Nottinghamu, Raducanuová vzdala

Maria Sakkariová od začátku loňského roku celkem 11krát prošla do semifinále. Šestadvacetiletá Řekyně má za sebou ovšem včetně French Open, kde obhajovala semifinále a letos vypadla už ve druhém kole, velmi nepovedené antukové jaro. Na čtyřech turnajích slavila dohromady jen čtyři výhry.

Chuť si může spravit v další části sezony, na trávě začala hladkou výhrou nad Camilou Osoriovou v Nottinghamu, kde oba předchozí starty (2017 a 2019) přetavila ve čtvrtfinále. Světová pětka si k postupu pomohla osmi esy, na podání zaváhala jen jednou a na postup potřebovala potřebovala hodinu a čtvrt.

V dalším kole se nasazená jednička utká s Rebeccou Marinovou, Kanaďance bude čelit poprvé.

