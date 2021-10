Jednička Svitolinová na Tenerife dohrála hned v prvním kole, nestačila na trápící se Osoriovou

Elina Svitolinová byla jedinou zástupkyní Top 30 na nové španělské akci. Největší favoritka na titul však pošesté v sezoně a poprvé od poloviny srpna ztroskotala hned na úvodní soupeřce.

Nad síly světové šestky byla Maria Camila Osoriová. Devatenáctiletá Kolumbijka, která dnes poprvé v kariéře porazila hráčku Top 10, přitom na turnaj dorazila s bilancí 1-7 z posledních osmi zápasů.

Svitolinová měla v dvoudenním utkání do stavu 7-5 2-0 navrch. Pak se ale soupeřka zlepšila, nasazená jednička naopak začala více chybovat a nakonec po dvou hodinách trápící se teenagerce podlehla.

Biggest win of her career ✨



@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb