Johnson zůstal s rodinou a odhlásil se z Australian Open

Steve Johnson se stal otcem loni na Silvestra, kdy se mu narodila dcera Emma Mikala. A zdá se, že čas s rodinou se rozhodl upřednostnit před účastí na prvních turnajích sezony 2021 včetně Australian Open, ze kterého se nyní odhlásil.



Jednatřicetiletý Američan by i vzhledem ke čtrnáctidenní karanténě v Austrálii musel být bez rodiny zhruba měsíc a půl.



75. hráč světa Johnson bude na melbournském grandslamu chybět poprvé po osmi letech. Jeho dosavadním maximem je třetí kolo z let 2015 a 2016. Poslední tři účasti pro něj skončily vždy hned po prvním vystoupení.



Místo Johnsona se do hlavní soutěže Australian Open posunul Mikael Torpegaard, který si odbyde grandslamovou premiéru. 26letý Dán si zahraje jako lucky loser poté, co ve 3. kole kvalifikace hrané v Dauhá podlehl Tomáši Macháčovi.



Australian Open začne 8. února a Johnson je devátým hráčem Top 100, který se z něj odhlásil. Z rodinných důvodů se omluvili také Roger Federer, John Isner a Lucas Pouille, který navíc nechtěl uspěchat návrat po operaci loktu. Zranění do Melbourne nepustilo Christiana Garína (zápěstí), Kyla Edmunda (koleno) a Jo-Wilfrieda Tsongu (záda). Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 se nezúčastní Brit Andy Murray, Španěl Alejandro Davidovich a Portugalec Joao Sousa.



Z tenistek se dosud odhlásili Kiki Bertensová (rameno), Magda Linetteová (koleno), Dajana Jastremská (suspendace), Amanda Anisimovová a Madison Keysová (všechny Covid-19). Nejistý je start Pauly Badosaové, jež měla minulý týden pozitivní test na koronavirus, ale izolaci tráví v dějišti turnaje.