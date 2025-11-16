Jsem strašně nespokojený. Zverev zhodnotil letošní katastrofu s jedním upachtěným titulem
Hrál grandslamové finále, je světovou trojkou a dostal se na Turnaj mistrů. Pro většinu tour by se jednalo o vynikající a pravděpodobně i životní sezonu. Jenže standardy Zvereva jsou velmi vysoké. Německý tenista sám musel uznat, že se mu letošní tenisový rok vůbec nepovedl a za pozitivní označil pouhé dva z 23 odehraných turnajů.
V lednu si na Australian Open zahrál své třetí grandslamové finále, ani tentokrát neuspěl a ve zbytku roku se velmi často prezentoval slabšími výkony i výsledky. Na jaře se mohl poprvé vyšplhat na post světové jedničky, ale dopingového trestu Jannika Sinnera stejně jako Carlos Alcaraz nevyužil.
"Pro mě to byla neuvěřitelně neuspokojivá sezona," přiznal Zverev na tiskové konferenci po vypadnutí ve skupině Turnaje mistrů. "Sezona je dlouhá a je normální, že občas jste nahoře a někdy dole a máte výkyvy. Já bohužel mockrát nahoře nebyl. Jsem spokojený jen s Australian Open a Mnichovem. Se zbytkem jsem naopak strašně nespokojený."
Nakonec z toho byl jen jeden upachtěný titul. A nutno přiznat, že ani na domácí antuce v Mnichově trofej pro šampiona získat nemusel. Už ve čtvrtfinále totiž jeho protivník Tallon Griekspoor podával na dvousetovou výhru. Pokud bychom se zaměřili jen na počet triumfů, jedná se o jeho nejhorší sezonu od roku 2019.
Poslední letošní akcí pro Zvereva bude finálový turnaj Davisova poháru v italské Boloni, kde se pokusí Německu pomoct k triumfu. Podle jeho posledních vyjádření však považuje tuto soutěž za exhibici a možnou ztrátu času.
Zverev: Davis Cup je exhibice a ztráta času
O kýžený první grandslamový titul bude bojovat zase v dalším roce. Teď je ale pro něj prioritou zdraví, protože v poslední době se necítil stoprocentně fit. "Budu hrát Davis Cup, pak si dám nějaký čas pauzu a následně budu o všem přemýšlet."
