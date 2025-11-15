Davis Cup je exhibice a ztráta času. Zverev pojede jen kvůli prosbě kolegů z týmu
Finálový turnaj Davisova poháru je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni a zúčastní se ho i Německo, které ve čtvrtfinále vyzve Argentinu. Naši sousedé se mohou chlubit účastí světové trojky Zvereva. Jenže po posledním vyjádření to nevypadá, že by bral týmovou soutěž úplně vážně.
"Budu hrát jen kvůli tomu, že mě o to moji spoluhráči z německého týmu poprosili," potvrdil účast. "Už to ale není skutečný Davis Cup. Nemáme zápasy doma a venku a musíme na finálovém turnaji hrát čtvrtfinále a semifinále. Nemám z toho radost, protože to může být ztráta času."
Zverev má podobný názor jako velká část tenisového světa. Davis Cup už pro něj prostě po změně formátu ztratil kouzlo. "Hrál jsem proti Nadalovi v býčí aréně v roce 2018. To je pro mě opravdový Davis Cup. Teď je to jen exhibiční turnaj s názvem Davis Cup."
Trojnásobný grandslamový finalista, který v pátek vypadl z Turnaje mistrů, by měl být hlavní oporou německého týmu. V něm jsou také Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann a debloví specialisté Kevin Krawietz s Timem Pützem. Roli kapitána bude plnit Michael Kohlmann.
Finálového turnaje se zúčastní i čeští tenisté. Ve čtvrtek 20. listopadu vyzvou Španělsko v čele se světovou jedničkou Carlosem Alcarazem. Druhý hráč pořadí Jannik Sinner naopak účast zrušil a domácím Italům v útoku na hattrick nepomůže.
