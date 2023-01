Kaderka: Mé obavy z Davis Cupu se naplnily. Teď chceme zabojovat o návrat původního formátu

"Teď budeme rychle monitorovat, jaká je vize a kam by to mělo směřovat. Pro Česko to znamená velkou šanci, zda se nám podaří vrátit Davis Cup do původního formátu," řekl Kaderka. "Bude to těžké. Je jiný kalendář, finanční zajištění a na vodě je to i po organizační stránce. Šance, že bychom mohli chodit do našich krásných arén v Praze a Ostravě, tady ale je," doplnil.

K revoluční změně herního formátu Davis Cupu sáhla ITF v roce 2018 na zasedání v Orlandu. Místo čtyřkolového formátu zápasů na domácí půdě jednoho z týmů během celého roku schválila kvalifikace a turnaj pro 18 týmů na jednom místě. Kaderka to tehdy přirovnal k popravě za bílého dne. "Ať jsme dělali, co jsme dělali, přehlasovali nás. Byla to fatální a tragická chyba pro světový tenis a jeho nejpopulárnější rodinné zlato," uvedl Kaderka.

Přestože investiční skupina Kosmos v čele s bývalým španělským fotbalistou Gerardem Piquém získala práva na 25 let, v pátek ITF oznámila ukončení spolupráce. "Před pěti měsíci jsem napsal prezidentu ITF dopis s velkým strachem o vývoj Davis Cupu. Dostal jsem odpověď, že je vše v pořádku. Teď se mé obavy potvrdily," uvedl Kaderka.

Podle něj soutěž novým formátem na neutrální půdě přišla o tradiční atmosféru. "Na zápas Česko - Srbsko přijde v Bělehradě i v Praze plná hala. Ale někde na druhém konci světa? Viděli jsme to v Glasgow, kde dorazilo na utkání Česko - USA pár diváků," řekl Kaderka.

Co vedlo ke krachu spolupráce mezi ITF a Kosmosem, neví. "Je to ale obrovská výzva, abychom teď zabrali," uvedl Kaderka a připravuje se na jednání s partnery z Asie. "Jdeme bojovat a chceme lidem vrátit tenisovou radost z nejúžasnější soutěže pro národy. Ač to bude brutálně těžké, je to velká šance," prohlásil Kaderka. Chce také zajistit, aby se za Davis Cup udělovaly i body do žebříčku.

Ideálním scénářem by podle něj byl návrat k původnímu formátu. Hybridní modely ve hře nejsou. O další budoucnosti by se mohlo rozhodnout na kongresu ITF v září. "Evropa má takovou sílu, že může být určujícím faktorem. Je tam vidět tlak, ale musí se najít zdroje," dodal šéf tenisového svazu.

Letošní ročník Davis Cupu začne únorovou kvalifikací, ve které se čeští tenisté utkají s Portugalskem. Hlavní část se uskuteční v září a listopadové play off se bude hrát v Málaze.