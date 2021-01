Kalendář ATP byl rozšířen o Singapur a Marbellu. V Houstonu se hrát nebude

Do letošního kalendáře mužského okruhu přibyly dva nové turnaje kategorie ATP 250. První se bude hrát od 22. do 28. února v hale v Singapuru, druhý od 5. do 11. května na antuce v Marbelle. Vedení ATP dnes také oznámilo, že kvůli koronaviru byl druhým rokem po sobě zrušen turnaj v Houstonu.