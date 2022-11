Kanada je podruhé ve finále Davis Cupu. Z pozice náhradníka si zahraje o historický triumf

Kanada na začátku března v Nizozemsku prohrála bez svých opor barážový zápas o postup do skupinové fáze, ale o dva týdny dostala divokou kartu místo suspendovaného Ruska.



A kanadští tenisté mohou druhou šanci proměnit v historický úspěch. V září ve Valencii prošli těžkou skupinou, když jeden z klíčových bodů získal Félix Auger-Aliassime díky skalpu čerstvé světové jedničky Španěla Carlose Alcaraze, a tento týden ve Španělsku zvládají i závěrečnou vyřazovací část.



V Málaze Kanaďané ve čtvrtečním čtvrtfinále zdolali Němce a v dnešním semifinále otočili nepříznivý vývoj i proti Italům.



V úvodní dvouhře opět neuspěl Denis Shapovalov, který po 3 hodinách a 15 minutách boje podlehl 6-7 7-6 4-6 Lorenzu Musettimu. Ale pak přišly chvíle světové šestky Félixe Augera-Aliassimea.



22letý Kanaďan stejně jako proti Itálii zvládl souboj týmových jedniček, Lorenza Musettiho porazil 6-3 6-4, vyrovnal a souboj poslal do rozhodující čtyřhry. Do té tentokrát nastoupil také a společně s Vaskem Pospisilem - stejně jako v září proti Jižní Koreje a Španělsku - rozhodli o vítězství své země.



Auger-Aliassime s Pospisilem v klíčovém deblu zdolali 7-6 7-5 Fabia Fogniniho s Matteem Berrettinim, který nastoupil poprvé od konce října, kdy i kvůli zdravotním potížím prohrál finále v Neapoli.







"Je to úžasný pocit. Neskutečné. Odehráli jsme dnes skvělý debl a postoupili do finále Davis Cupu. Nepopsatelné," radoval se Auger-Aliassime, jenž minulý týden v Turíně debutoval na Turnaji mistrů,



Kanada se do finále Davis Cupu probojovala podruhé v historii jen tři roky poté, co při premiéře v roce 2019 v Madridu podlehla Španělsku s Rafaelem Nadalem. O premiérový triumf se Kanaďané utkají s 28násobnými šampiony Australany, kteří v pátečním semifinále porazili Chorvaty a do finále postoupili po 19 letech.

• DAVIS CUP 2023 •

Málaga (Španělsko), tv. povrch / hala

sobotní výsledky (26. 11. 2022) • Semifinále • Itálie - Kanada 1-2 Sonego - Shapovalov 7-6(4) 6-7(5) 6-4 Musetti - Auger-Aliassime 3-6 4-6 Berrettini/Fognini - Auger-Aliassime/Pospisil 6-7(2) 5-7