Kanára nadělila i dostala. Martincová v Miami podlehla Haddadové Maiaové

Tereza Martincová v Miami poprvé od loňského srpna vyhrála tři zápasy po sobě, když prošla dvoukolovou kvalifikací a v úterý si proti Němce Tamaře Korpatschové připsala první letošní výhru v hlavní soutěži.



Své maximum na Floridě ale překonat nedokázala. Ve 2. kole sice potrápila světovou čtrnáctku Beatriz Haddadovou Maiaovou a ve čtvrtém vzájemném duelu s ní dokonce poprvé vyhrála set, nakonec ale o dva roky mladší Brazilce podlehla 6-7 6-0 0-6.



Ve vyrovnané úvodní sadě měla 28letá rodačka z Prahy setbol za stavu 6-5 při servisu levoruké soupeřky, ale nevyužila ho a v tie-breaku nezachytila začátek. Pak sice dokázala poprvé hráčce Top 30 a podruhé člence Top 100 nadělit kanára, ovšem v rozhodujícím dějství na výkon nenavázala a naopak sama neuhrála ani game.



Nyní by se 113. žena světového žebříčku Martincová měla vrátit do Evropy a od 10. dubna ve švýcarském Chiassu zahájit antukové jaro.



Dalších sedm českých tenistek bude o postup do 3. kola bojovat v pátek. Petra Kvitová se utká s krajankou Lindou Noskovou, Karolína Plíšková s Číňankou Xinyu Wang, Barbora Krejčíková s Aliaksandrou Sasnovičovou, Marie Bouzkovou s Annou Blinkovovou a Markéta Vondroušová s Veronikou Kuděrmetovovou.



Rybakinová pokračuje na vítězné vlně

Jelena Rybakinová i potřetí v kariéře zvládla vstup do turnaje v Miami. Letos pouhých pár dní po triumfu v Indian Wells zdolala 7-5 4-6 6-3 Annu Kalinskou a zaznamenala 9. výhru v řadě.







"Nebylo to snadné, měla jsem jen dva dny na adaptaci. Byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem ho zvládla. Mohla jsem vyhrát ve dvou setech, ale udělala jsem tam hloupé chyby," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Rybakinová.



Rybakinová se může stát teprve pátou tenistkou, která v jedné sezoně ovládne oba prestižní březnové podniky v Indian Wells a Miami a získá takzvaný Sunshine Double. Loni to dokázala Polka Iga Šwiateková, která na Floridě kvůli zranění chybí. Předtím se to povedlo Němce Steffi Grafové, Belgičance Kim Clijstersové a Viktorii Azarenkové.



O své první osmifinále na Floridě si kazašská tenistka zahraje znovu po dvou týdnech se Španělkou Paulou Badosaovou (h2h 2-4).







Světová trojka Jessica Pegulaová přehrála snadno 6-3 6-1 osm zápasů neporaženou kanadskou kvalifikantku a přemožitelku Lindy Fruhvirtové Katherinu Sebovovou a vykročila za obhajobou loňského semifinále. Ve třetím kole se domácí favoritky utká s krajankou Danielou Collinsovou (h2h 3-0).



Coco Gauffová i na šestém letošním turnaji zvládla své úvodní vystoupení. Na domácí půdě v Miami 19letá Američanka porazila 6-4 6-3 Kanaďanku Rebeccu Marinovou a zajistila si 3. kolo proti Anastasii Potapovové (h2h 2-0).



"Dnes to byl zápas nahoru dolů. I když má Rebecca skvělý servis, dařilo se mi na returnu. Ona není snadná soupeřka, má těžké údery a nedostanete se proti ní do rytmu. Jsem se svým výkonem moc spokojená," řekla Gauffová.



Belgičanka Elise Mertensová zdolala 4-6 6-2 6-2 světovou osmičku Darju Kasatkinovou, s níž v posledních třech vzájemných duelech neuhrála ani set, a přerušila šňůru osmi porážek s hráčkami Top 10. Porazit ji dokázala podesáté v kariéře a poprvé od dubna 2021.



Viktoria Azarenková v Miami úspěšně vstoupila do turnaje, který jako jediný vyhrála celkem třikrát. Šampionka z let 2009, 2011 a 2016 odstartovala hladkým vítězstvím 6-3 6-1 nad Italkou Camilou Giorgiovou.