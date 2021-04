Karacev v deštivém Monte Carlu porazil bez ztráty servisu Musettiho

Aslan Karacev po loňském raketovém průniku mezi širší světovou elitu pokračuje v posouvání tenisových milníků i v letošní sezoně.



Na Australian Open při premiéře na grandslamu došel do semifinále, v březnu na podniku ATP 500 v Dubaji získal první titul, následně v Miami si připsal vítězný debut na turnaji Masters 1000 a dnes v Monte Carlu vyhrál i svou premiéru na antukovém Masters.



27letý Rus zvládl těžký souboj s italským talentem Lorenzem Musettim, který za poslední půl rok udělal rovněž významný pokrok. Karacev porazil o deset let mladšího soka 6-3 6-4. V zápase, který v prvním setu na několik hodin přerušil déšť, odvrátil všechny čtyři brejkboly.



"Byl to těžký soupeř pro můj první zápas sezony na antuce, navíc v náročných povětrnostních podmínkách. Začali jsme hrát ráno a já začal dobře. Ale po pauze kurt ztěžknul, míček byl těžký. Bylo to proti němu vážné náročné. Každý bod si musíte vypracovat a získat sami," komentoval Karacev.



Ve druhém kole Karacev vyzve v prvním vzájemném duelu čtvrtého nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase.

• ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO •

Francie, antuka, 2.460.585 eur

pondělní výsledky (12. 04. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Karacev (Rus.) - Musetti (It.) 6-3 6-4 Davidovich (Šp.) - De Minaur (Austr.) 6-4 7-6(3) Millman (Austr.) - Humbert (Fr.) 6-3 6-3 Paul (USA) - Martínez (Šp.) 4-1 skreč M.