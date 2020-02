Karolína Plíšková v Dubaji smetla Mladenovicovou, Vondroušová prohrála z jasného vedení

Karolína Plíšková potřetí v kariéře zahájila sezonu triumfem v Brisbane a získala celkově 16. titul. Na úvodním grandslamu sezony Australian Open proto byla jednou z největších favoritek. Tuto roli však nepotvrdila a pod vedením nového kouče Daniela Vallverdúa skončila překvapivě už ve třetím kole.

Další etapu sezony zahájila česká jednička v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech, kde je jejím maximem finále ročníku 2015, začala suverénním vítězstvím 6-1 6-2 nad Kristinou Mladenovicovou, kterou porazila nedávno v Melbourne.

Plíšková trefila jen polovinu prvních podání a posbírala více dvojchyb (5) než es (4), přesto francouzskou kvalifikantku nepustila k jedinému brejkbolu. Sama si vypracovala sedm šancí, z nichž čtyři proměnila, a po 67 minutách prolétla mezi nejlepší osmičku.

"Věděla jsem, co čekat, a měla dobrý plán. Myslela jsem, že budu o něco líp podávat, ale odehrála jsem to solidně," řekla Plíšková, jež měla v prvním kole volný los.

Nasazená dvojka Plíšková v posledních dvou letech v Dubaji skončila právě ve čtvrtfinále. O přerušení série porážek v této fázi turnaje se pokusí proti krajance a kvalifikantce Kateřině Siniakové, nebo letos skvěle hrající Jeleně Rybakinové.

In just over an hour ⌚@KaPliskova defeats Mladenovic, 6-1, 6-2, and is through to the @DDFTennis quarterfinals. pic.twitter.com/5ONOKnc358