Karolína Plíšková ve Stuttgartu po obratu zdolala Ostapenkovou a vyzve světovou jedničku Bartyovou

WTA STUTTGART - Vítězka ročníku 2018 Karolína Plíšková dnes v hale ve Stuttgartu po obratu zdolala šampionku French Open 2017 Jelenu Ostapenkovou, podruhé v sezoně postoupila do čtvrtfinále a vyzve v něm světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. O postup do čtvrtfinále dnes zabojuje ještě Markéta Vondroušová.

Karolína Plíšková ve Stuttgartu musela do rozhodující sady v obou zápasech. Včera po téměř dvou a půl hodinách boje zdolala domácího lucky losera a až 137. hráčku světa Tamaru Korpatschovou a podobnou porci času potřebovala dnes proti vítězce French Open 2017 Jeleně Ostapenkové. Bývalou světovou pětku i díky 21 esům přetlačila 6-7(7) 6-4 6-3 a ve vzájemné bilanci se znovu dostala do vedení. "Bylo to mnohem lepší než včera," porovnávala své výkony z obou zápasů.

Vítězka ročníku 2018 Plíšková měla skvěle rozehraný i úvodní set, jenže neudržela náskok 4-2 a v dramatickém tie-breaku neproměnila setbol. Poté vzteky rozbila raketu. "Vždycky mi to pomůže, proto to dělám," řekla v pozápasovém rozhovoru.

Ani ve druhé sadě vedení brejku neuhájila, nicméně Ostapenkové se závěrečný game vůbec nepovedl a české jedničce druhé dějství darovala. V rozhodujím setu už byla Plíšková na podání neomylná, jediný brejkbol odvrátila a o svém vítězství rozhodla brejkem v šesté hře. "Nebylo to snadné, ale jsem pyšná, jak jsem to ustála ve druhém setu, i když jsem na sebe byla naštvaná. Pak už to bylo dobré. Každý vyhraný zápas mi pomůže," radovala se.

Plíšková, která se už přes rok ohromně trápí, si zahraje teprve své druhé letošní čtvrtfinále v sezoně a zaútočí na první semifinále. V pátek vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 2-4. "Hraje skvěle. Nemám co ztratit," uvedla Plíšková.

Plíšková tak ve čtvrtfinálových bojích doplnila Petru Kvitovou, obhájkyně titulu mezi nejlepší osmičku prošla včera přes Marii Sakkariovou. České řady ve čtvrtfinále může rozšířit ještě Markéta Vondroušová, která dnes nastoupí proti Simoně Halepové.