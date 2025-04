Kauza Fruhvirtová: Pane Pálo, proč jste nemluvil dřív? Tahle aféra má jen poražené...

Prohra před domácími fanoušky v bitvě o postup na finálový turnaj Billie Jean King Cupu se Španělskem a konec nadějí. K tomu aféra kolem Lindy Fruhvirtové (19) a jejího odmítnutí nominace… Ne, český ženský tenis za sebou nemá dobrý víkend. A zatímco španělskému výběru lze jen pogratulovat, druhá část příběhu je vyloženě nešťastná. Pro všechny.

Závažné rodinné důvody. Těmito slovy vysvětlil otec Lindy Fruhvirtové, proč se jeho dcera nezúčastní kvalifikačních bojů BJK Cupu v Ostravě. Do té doby bylo vše jasné. Nebylo co řešit. Problém nastává ve chvíli, kdy se Fruhvirtová objevuje v sobotu na kurtech ve francouzském Rouenu, aby zde v kvalifikaci bojovala o účast v hlavní soutěži.

Tedy ve stejný den, kdy české tenistky svádějí ve výrazně okleštěné a zraněními zdevastované sestavě rozhodující – a marnou – bitvu se Španělkami. Asi se jen těžko lze divit následné impulzivní reakci předsedy Českého tenisového svazu Jakuba Kotrby.

"Ta zpráva nás šokovala, v první chvíli jsme jí ani nechtěli věřit. Linda Fruhvirtová se omluvila ze závažných rodinných důvodů a dnes hrála a vyhrála zápas v kvalifikaci na turnaji WTA ve Francii. Už poté, co se omluvila z nejasných důvodů, jsme nikdo nechtěli spekulovat. Nedovedli jsme si představit, že by se někdo vymlouval na závažné rodinné důvody a pak hrál tenis. Je to něco, s čím se určitě jen tak nesmíříme."

I jindy naprosto diplomatický kapitán českého týmu Petr Pála těžko hledal slova, kterými by celou záležitost alespoň částečně urovnal. "Když se někdo omluví z vážných rodinných problémů a hraje ve stejný den na turnaji, přijde mi to nešťastné. Je to blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím.“

A právě zde nastává hlavní problém. Linda Fruhvirtová totiž ve svém následném prohlášení na sociálních sítích uvedla mimo jiné následující pasáž: "Potýkala jsem se se zánětem v zápěstí, se kterým jsem ještě v úterý byla v nemocnici, kde nebylo jasné, zda vůbec budu schopná hrát turnaj ve francouzském Rouenu, který začínal o týden později než sraz na BJK Cup. I o možné účasti na tomto turnaji jsem však kapitána informovala. Na poslední chvíli jsem se rozhodla na turnaj odjet.“

O pár hodin později reaguje i Pála. "Přímo s Lindou a jejím otcem jsme se osobně sešli v pátek 4. dubna, kdy se mi omluvili z vážných rodinných důvodů, které nechtěli specifikovat. Požádali mě, abych to respektoval, což jsem dodržel, a tak jsem to sdělil i týmu na místě. Mluvili o možnosti startu na divokou kartu v Madridu i Rouenu."

Naprostou záhadou pak ale zůstává, proč kapitán veřejnost i vedení českého tenisu neinformoval, že o možném startu Fruhvirtové dopředu věděl a že nejednala za jeho zády. Ještě důležitější však je ptát se, zda to všechno nebylo naprosto zbytečné.

Ať už byly důvody Fruhvirtové k odmítnutí reprezentace jakékoli, šlo je vysvětlit bez zbytečné averze a zlé krve. Mladá tenistka prostě a jednoduše vsadila na jistotu. Zranění jí nedovolovalo absolvovat přípravu před BJK Cupem, pozdější začátek turnaje ve Francii jí naopak poskytl tolik potřebný čas.

Ano, Fruhvirtová by si bývala takovým krokem pravděpodobně nezískala srdce všech příznivců. Se stejnou jistotou ale lze říci, že by její rozhodnutí nevyvolalo takovou vlnu nevole. A racionálně smýšlející fanoušek by takové vysvětlení jistě přijal.

A Pála? Opravdu bylo tak těžké postavit se před kamery, říci to, co uvedl v pondělí, a nedělat před diváky z účasti Fruhvirtové na turnaji překvapeného?

Podtrženo, sečteno. Petr Pála naprosto zbytečně ohledně Lindy Fruhvirtové mlžil. Výsledkem všeho je jen vzájemná nejistota a narušené vztahy. Úplně zbytečně. Tahle kauza vítěze mít nebude.