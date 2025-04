Pála o neúčasti Fruhvirtové: Blbý signál do kabiny. Nerozumím tomu

Kapitán českých tenistek Petr Pála byl po neúspěšné domácí kvalifikaci v Poháru Billie Jean Kingové zklamaný, že se nepodařilo postoupit do finálového turnaje. V rozhodujícím utkání se Španělskem, s nimiž Češky v Ostravě prohrály 1:2, podle něj rozhodly detaily. Na tiskové konferenci věřil, že tým má na to zvládnout listopadovou baráž a bojovat i příští rok mezi elitou. Komentoval také Lindu Fruhvirtovou, která po omluvence do reprezentace z osobních důvodů startovala na akci WTA v Rouenu.

"Jsem za holky smutný, že to nedopadlo. Tým celou dobu šlapal velmi dobře. Všichni do toho dali všechno. Ne každý sem přijel v nejlepším rozpoložení. Víme, že Maruška neměla přípravu před Indian Wells. Pak musela letět po Miami do Bogoty, aby odehrála nějaké zápasy. Linda prohrála brzy v Indian Wells i Miami. Je hrozně těžké, když jednička ani dvojka týmu nepřijedou ideálně naladěné a ne v oslnivé formě," řekl Pála.



Češky prohrály přímý souboj o vítězství ve skupině B už po dvouhrách. První prohrála Bouzková s Cristinou Bucsaovou 5:7, 1:6. "Očekávali jsme, že Bucsaová bude hrát. Říkali jsme si, že by si Maruška na tomto povrchu mohla víc věřit. Maruška celý zápas dotahovala. Když to dotáhla, ztratila servis. Hodnocení obou singlových zápasů je velice podobné. Holky dotahovaly od začátku do konce, i když aspoň u Marušky to bylo vyrovnanější," uvedl Pála.

Neuspěla ani Linda Nosková, která podlehla Jessice Bouzasové 4:6, 2:6. "Linda začala skvěle, vyhrála svůj servírovací game. Pak měla strašně moc šancí na 2:2. Kdyby jednou přišla na lavičku, že vede, bylo by to veselejší, uvolnila by se a zápas mohl být úplně jiný. Chybělo slepit tři balóny dohromady. Šancí byla spousta," uvedl.

Mrzelo ho, že po dvouhrách nebyl stav alespoň nerozhodný. "Dnes jsem věřil, že se dostaneme alespoň k deblu. Malinko jsem doufal, že bychom mohli vyhrát po dvouhrách. Ale nepovedlo se to," doplnil.

Potěšila ho čtyřhra, v níž Dominika Šalková a Tereza Valentová porazily dvojici Guiomar Maristanyová a Yvonne Cavalleová-Reimersová 6:2, 7:5. Pála obě mladé hráčky pochválil. "Během čtyřhry jsem si uvědomil, že když si holky sedly za stavu 3:0, bylo to poprvé, co si někdo sedl na lavičku a vedl. Nepočítám, když Linda přišla za stavu 1:0, napila se a šla. Je nepříjemné, když hráč stále tahá za kratší konec," podotkl Pála.

Přestože v týmu chyběly zraněné Markéta Vondroušová, Karolína Muchová či Barbora Krejčíková, věřil v úspěch. "Nebylo to určitě řečeno tak, že bych týmu dával falešné sebevědomí. Na papíře byly všechny tři týmy konkurenceschopné," podotkl.

Účast Fruhvirtové na turnaji ve Francii považuje za nešťastnou. "Dozvěděl jsem se to v šatně. Nebudu nic rozporovat. Když se někdo omluví z vážných rodinných problémů a hraje ve stejný den na turnaji, přijde mi to nešťastné. Je to blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím," uvedl Pála.



Zda to může ovlivnit další nominaci, komentovat nechtěl. "Musíme si sednout, mám toho plné brejle. Měli bychom si ty věci říct a vysvětlit. Záleží, kdo chce a nechce reprezentovat. Nechci spekulovat. Čekal jsem, že bude hrát zápas později než ve stejný den," podotkl devětačtyřicetiletý kapitán.

Po kvalifikačním neúspěchu čeká Češky listopadová baráž. Z jedné ze sedmi tříčlenných skupin postoupí do kvalifikace pro příští ročník jen vítěz. "Vím od začátku roku, že to takhle bude. Musíme se v listopadu porvat. Věřím, že se popereme o postup a očekávám, že budou chtít hrát i ty holky zepředu, abychom mohli další rok hrát světovou skupinu," řekl Pála.



"Budou to pro nás velké dva zápasy a určitě budou těžké. Hlavně ať jsou holky zdravé a věřím, že se o to popereme v nejsilnější možné sestavě. Když máme hráčky, které mohou pomýšlet na úspěch ve finále, tak by přece měly chtít, abychom v té světové skupině byli," doplnil Pála.