Reprezentace ne, turnaj ve Francii ano. Fruhvirtová naštvala šéfa českého tenisu

Zpátky na vrchol. Jen v pozitivních konotacích se v posledních týdnech mluvilo o Lindě Fruhvirtové. Stále teprve devatenáctiletá tenistka ukazovala, že její průlom na 49. místo žebříčku před dvěma lety rozhodně nebyl náhodný. Teď však vzbudila zcela opačné emoce. Důvodem je její účast na turnaji ve Francii, kde nastoupila krátce poté, co odmítla reprezentaci kvůli vážným rodinným důvodům.

První náznaky návratu do bývalé formy Fruhvirtová ukázala už na březnovém turnaji ITF v Trnavě, kde postoupila do čtvrtfinále. Svoji sílu následně potvrdila v Miami, kde dokázala projít kvalifikací a porazit čtyři soupeřky včetně světové sedmnáctky Beatriz Haddadové Maiové, kterou vyhnala z kurtu po výsledku 6:0, 6:2. Jízdu starší ze sester Fruhvirtových tak zastavila až ve třetím kole Polka Magda Linetteová.

Že nešlo o náhodu, potvrdila hned na dalším challengeru v mexickém Puerto Vallarta, kde se dostala až do finále, kde podlehla Rumunce Jaqueline Cristianové, aktuálně 66. hráčce světa.

Za své výkony si vysloužila nominaci od kapitána Petra Pály na kvalifikační duel o účast na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v čínském Šen-čenu. Tím spíš, že český tým se musel obejít bez řady opor – kvůli zdravotním problémům chyběly Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková i Sára Bejlek.

Fruhvirtová nakonec kapitánovi svou účast odřekla s odůvodněním, že ji trápí vážné rodinné problémy. Tedy záležitost, přes kterou nejede vlak. O to větším překvapením však bylo, když se tenistka objevila na souběžně probíhajícím turnaji ve francouzském Rouenu.

„Linda by byla přínosem, protože teď hrála dobře na tvrdém povrchu v Miami i v Mexiku. A už si odbyla premiéru v reprezentaci, takže by to pro ni bylo jednodušší. Nebál bych se ji nasadit do dvouhry ani do čtyřhry. Nebylo by to tak, že by sem jen přijela a seděla na lavičce. A věděla to. Ale z důležitých důvodů tady není…,“ projevil pochopení kapitán Pála.

Už tolik empatie nemělo vedení českého tenisu, které se vyjádřilo k celé situaci pro iSport.cz. "Ta zpráva nás šokovala, v první chvíli jsme jí ani nechtěli věřit. Linda Fruhvirtová se omluvila ze závažných rodinných důvodů a dnes hrála a vyhrála zápas v kvalifikaci na turnaji WTA ve Francii. Už poté, co se omluvila z nejasných důvodů, jsme nikdo nechtěli spekulovat. Nedovedli jsme si představit, že by se někdo vymlouval na závažné rodinné důvody a pak hrál tenis. Je to něco, s čím se určitě jen tak nesmíříme," uvedl předseda Jakub tenisového svazu Jakub Kotrba.

