Fruhvirtová se brání: O mé možné účasti na turnaji ve Francii jsem kapitána informovala

Hodně velkou vlnu emocí rozvířila kauza kolem Lindy Fruhvirtové. Česká tenistka se kapitánovi Petru Pálovi omluvila z kvalifikačních bojů o účast na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu. Za vším měly stát vážné rodinné problémy. Ve stejný den, kdy české tenistky bojovaly se Španělkami, se však zúčastnila kvalifikace na turnaj ve francouzském Rouenu. Nyní devatenáctiletá tenistka přišla na sociálních sítích s vysvětlením.

Ve značně okleštěné sestavě bojoval český tým o šanci zahrát si na závěrečném finálovém podniku BJK Cupu v čínském Šen-čenu. Nepovedlo se. Linda Nosková s Marií Bouzkovou úvodní duel s Brazilkami ještě zvládly, na Španělky už ale nestačily.

Po zápase se však kromě porážky řešila i záležitost kolem absentující Lindy Fruhvirtové. "Dozvěděl jsem se to v šatně. Nebudu nic rozporovat. Když se někdo omluví z vážných rodinných problémů a hraje ve stejný den na turnaji, přijde mi to nešťastné. Je to blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím," reagoval na účast Fruhvirtové na turnaji v Rouenu kapitán Petr Pála.

Ještě ostřeji se pro iSport.cz vyjádřil šéf českého tenisu Jakub Kotrba. "Ta zpráva nás šokovala, v první chvíli jsme jí ani nechtěli věřit. Linda Fruhvirtová se omluvila ze závažných rodinných důvodů a dnes hrála a vyhrála zápas v kvalifikaci na turnaji WTA ve Francii. Už poté, co se omluvila z nejasných důvodů, jsme nikdo nechtěli spekulovat. Nedovedli jsme si představit, že by se někdo vymlouval na závažné rodinné důvody a pak hrál tenis. Je to něco, s čím se určitě jen tak nesmíříme.“

Teď s vysvětlením celé kauzy přišla na sociálních sítích i samotná hlavní aktérka. "Ahoj všichni, ráda bych se vyjádřila k situaci ohledně BJK Cupu. Minulý víkend jsem se setkala s kapitánem Petrem Pálou, kterému jsem se osobně řádně omluvila a vysvětlila, že se momentálně potýkám s rodinnými problémy, které jsem musela po příletu z Ameriky každý den řešit a které mě zasáhly natolik, že mi znemožňovaly být připravená reprezentovat, obzvlášť před domácími fanoušky v Česku, když jsem věděla, že nejsem stoprocentně připravená.“

A pokračovala: "Do toho jsem se potýkala se zánětem v zápěstí, se kterým jsem ještě v úterý byla v nemocnici, kde nebylo jasné, zda vůbec budu schopná hrát turnaj ve francouzském Rouenu, který začínal o týden později než byl sraz na BJK Cup. I o možné účasti na tomto turnaji jsem však kapitána informovala. Na poslední chvíli jsem se rozhodla na turnaj odjet.“

O své touze bojovat za národní tým však podle svých slov nepochybuje. "Reprezentovat pro mě již od mládežnických kategorií byla, je a bude čest a priorita. Tentokrát jsem ale nebyla ve stavu, kdy bych mohla týmu pomoci. Proto mě mrzí veškeré nepravdivé informace, které byly zveřejněny, a z některých výroků jsem velmi zklamaná. Děkuji za pochopení a veškerou podporu, kterou mi dáváte. Moc si toho vážím,“ dodala Linda Fruhvirtová.

Jak se k celé události postaví vedení českého tenisu i kapitán českého týmu Petr Pála, ukážou následující měsíce.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.