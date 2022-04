Kdo jsou Britky, které vyzvou Češky na BJK? Vítězka US Open i britská senzace

Jedničkou české výpravy bude Markéta Vondroušová, finalistka Roland Garros i olympiády v Tokiu. Dvaadvacetiletá tenistka byla naposledy v akci téměř před měsícem, to v Indian Wells v osmifinále skončila na raketě Rusky Veroniky Kuděrmetovové. Společně s ní jsou v nominaci také Tereza Martincová a Karolína Muchová.



Chybí naopak Kateřina Siniaková. Světová deblová jednička koncem března kvůli bolestem v oblasti žeber odstoupila z turnaje v Miami a od té doby je mimo hru. Pozvánku tak dostaly Marie Bouzková a poprvé také šestnáctiletá Linda Fruhvirtová.



Pála už dopředu nemohl počítat s největšími českými jmény: světová dvojka Barbora Krejčíková laboruje se zraněním a po domluvě jsou mimo soupisku také Karolína Plíšková a Petra Kvitová.



Šance na úspěch je ale třeba podle bývalé reprezentantky a čtyřnásobné vítězky turnaje Lucie Šafářové hodně vysoká.



"Podle mě můžeme postavit A tým a klidně i béčko nebo céčko a pořád budeme mít skvělé mužstvo. (smích) Máme z čeho vybírat, a to i když se někdo zraní. Holky na titul mají. Tahle generace může být klidně úspěšná, jako byla ta naše, ale je pravda, že my jsme se pořádně nadřely, než jsme se dostaly takhle vysoko. Ale o to sladší pak ta vítězství byla," zavzpomínala pětatřicetiletá Šafářová, která je nyní v tenisovém důchodu a brzy se stane dvojnásobnou maminkou.



Češkám se postaví sestava v čele s teprve devatenáctiletou Emmou Raducanuovou, 12. hráčkou světa. Tu doplní trio Harriet Dartová, Katie Swanová a Sonay Kartalová. Pojďme si teď všechny krátce představit.

EMMA RADUCANUOVÁ

Jednoznačně největší hvězda. Rodačka z kanadského Toronta ohromila celý svět, když v roce 2021 ovládla US Open a jako první kvalifikantka historie vyhrála některý z grandslamů.



Bylo to pro ni ovšem velké sousto, její aktuální forma není zrovna hvězdná. Z posledních deseti utkání jich hned sedm prohrála, od začátku roku má na kontě pouhé dvě výhry. Naposledy nastoupila na konci března v Miami a ve třech setech prohrála s Kateřinou Siniakovou.



"U ní je evidentní, že je ještě mlaďounká. Navíc Anglie je země, kde je pozornost ještě desetkrát taková. Nejdřív je to super, když se daří, tak si to užíváte, ale ten tlak, zodpovědnost a kritika jednoho semelou. I tak si ale nemyslím, že je to s ní špatné. Výkonnost má lepší a lepší, stejně jako Ósakaová," říká Šafářová na adresu první britské vítězky US Open, která perfektně hraje od zadní čáry a má hodně agresivní styl. Její obouručný backhand může být smrtící. A nezapomeňme, jak hladce Raducanuová na loňském Wimbledonu vyřídila Markétu Vondroušovou...



HARRIET DARTOVÁ

Pětadvacetiletá Dartová je sice v žebříčku WTA až na 101. místě, v Británii ji přesto označují za tenisovou senzaci. Svůj první turnaj kategorie ITF vyhrála v roce 2018, tehdy porazila Karolínu Muchovou a tenisový svět ji pomalu začal objevovat.



S raketou se londýnská rodačka poprvé vydala na kurty v sedmi letech, a ačkoliv ani jeden z jejich rodičů profesionálně nesportoval, Harriet vždy hrála s láskou a zaujetím. Za jejím aktuálním úspěchem stojí také trenérka Biljana Veselinovičová, která dříve vedla například Alize Cornetovou. Na okruhu WTA debutovala v roce 2015.



Její současná forma také není nejlepší. V březnu sice v Indian Wells prošla až do osmifinále a cestou vyřadila například Elinu Svitolinovou či Kaiu Kanepiovou, od té doby ale jen prohrává. V Miami nestačila v prvním kole na Mariaovou a v Bogotě ji hladce vyřadila až 146. hráčka světa Elina Avanesjanová.



KATIE SWANOVÁ

Usměvavá blondýnka z Bristolu je známá spíše ze seriálu ITF, kde dokázala získat už deset titulů – ten poslední na konci února v Dominikánské republice. Na turnaji WTA se naposledy objevila na začátku ledna, pokusila se kvalifikovat na Australian Open, ale nepodařilo se. I proto ji v žebříčku aktuálně najdeme až na 221. příčce.



Swanová (stejně jako Dartová) hraje tenis od svých sedmi let, raketu vzala do ruky poprvé na dovolené v Portugalsku a rodiče v ní rázem viděli budoucí talent. Brzy se ukázalo, že nešlo o mýlku, Swanová například v roce 2015 postoupila až do juniorského finále Australian Open, kde nakonec padla 1:6, 4:6 se Slovenkou Terezou Mihalíkovou.



Jen o pár měsíců později začala hrát mezi dospělými. Nejvýše na žebříčku byla v říjnu 2018, to se vyšvihla na 163. pozici. Její fanoušci ji určitě velmi dobře znají ze sociálních sítí, například na Instagramu má téměř 80 tisíc sledujících.



SONAY KARTALOVÁ

Teprve dvacetiletá Kartalová bude největší neznámou. Aktuálně si drží 370. pozici v žebříčku WTA, což je její nejlepší umístění v dosavadní kariéře. Na okruhu ITF získala čtyři tituly, naposledy v únoru v Glasgow proti mladé Češce Barboře Palicové. Na Štvanici si odbyde svou premiéru v Billie Jean King Cupu.



S Británií půjde o první vzájemný souboj v tenisovém soutěži družstev žen. Britky se dostaly čtyřikrát do finále, naposledy před 41 lety.