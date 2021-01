Kdo přijde o Australian Open? Odhlásili se Federer, Bertensová, Isner, Keysová a další

Vypadalo to nadějně, Roger Federer vyhlížel svůj návrat na kurty na letošním Australian Open. Švýcarský veterán se však dle svých slov ještě necítí stoprocentně fit po dvou operacích pravého kolene a do Melbourne nedorazil. V médiích se objevila informace, že důvodem jeho absence není delší rekonvalescence po zranění, ale to, že nechtěl více než měsíc strávit bez rodiny. Přesně proto se do Melbourne rozhodl nejet John Isner. U Federera však informace není oficiální.

Kvůli zranění se z úvodního grandslamu sezony dále omluvili Kiki Bertensová (rameno), Magda Linetteová (koleno), Christian Garín (zápěstí), Kyle Edmund (koleno), Jo-Wilfried Tsonga (záda) a Lucas Pouille (po zranění nechce návrat uspěchat a raději bude hrát challengery).

Kvůli nemoci Covid-19 či pozitivnímu testu na koronavirus o Australian Open přijdou Madison Keysová, Amanda Anisimovová, Paula Badosaová a Alejandro Davidovich Fokina. To samé hrozí Andymu Murraymu, který kvůli pozitivnímu testu nestihl odlet speciálem do Melbourne a stále vyjednává s pořadateli o účasti.

Velkým otazníkem je také Dajana Jastremská. Ukrajinská hvězdička totiž měla dopingový nález a ITF jí zatím na neurčito pozastavila činnost. Přesto do Melbourne odletěla a na seznamu přihlášených hráček pro Australian Open stále figuruje.