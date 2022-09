Ke kariérnímu Grand Slamu už chybí jen dvě výhry! Krejčíková se Siniakovou vydřely postup do semifinále

Šestadvacetileté Češky, které plní na betonových dvorcích ve Flushing Meadows roli nasazených trojek, sice přišly ve třetí hře úvodní sady o servis, od stavu 1-3 ale vyhrály pět gamů za sebou a získaly první set za 37 minut.

Ve druhé sadě vybojovaly olympijské vítězky z Tokia další brejk a vedly 3-1. Poté ale dvakrát za sebou servis prohrály a set ve zkrácené hře ztratily.

V rozhodující sadě slavily další dva brejky a za stavu 5-3 měly při podání soupeřek čtyři mečboly. Přestože je nevyužily, vypracovaly si při následném servisu další dvě šance. Po dvou hodinách a 28 minutách hry díky šestému proměněnému mečbolu zápas uzavřely a postupem do semifinále vyrovnaly na US Open své maximum z roku 2018.

Back into the semis!



The duo @BKrejcikova & @K_Siniakova are into their third Slam SF of the year. pic.twitter.com/BckkiMbaY4