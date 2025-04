Ke Kubovi zbytečně přistupuješ jako k Federerovi. Já té cestě ale věřil, říká kouč Menšíka

Je mu sice teprve 19 let, přesto už Jakub Menšík udivuje celý sportovní svět. Aby také ne. Po finálové výhře nad srbskou legendou Novakem Djokovičem (37) se v Miami stal prvním Čechem po 20 letech, který vyhrál turnaj kategorie Masters, což ho katapultovalo až na 24. příčku žebříčku ATP. V podcastu Livesport Daily byl hostem jeho trenér Tomáš Josefus (37), jenž vykládal třeba o tom, že je jeho svěřenec vyšší, než se uvádí, nebo o vynucené změně servisu.

O klíčovém aspektu triumfu v Miami

"Když jsem projížděl herní statistiky jeho výkonu v Miami, skoro všechny hodnoty měl na průměru své dlouhodobé výkonnosti, až na servis. Kuba standardně odservíruje první podání těsně pod hranicí 60 procent, v Miami to bylo necelých 70 procent. K tomu přidal obrovský počet es. I když pro hráče je prakticky jedno, jestli je to eso nebo v uvozovkách jen přímý bod z podání. Počet jeho nezreturnovaných prvních servisů byl 60 procent, takže na šest z deseti jeho podání jeho soupeř nedokázal zareagovat."

O budoucnosti svého svěřence

"Tenis je jedním z nejvíc predikovatelných sportů. Není nikde stoprocentně napsáno, jak se komu bude dařit, ovšem na dlouhodobém vývoji je vidět, jaký má daný hráč potenciál. Často jsem v minulosti slýchával, že ke Kubovi zbytečně přistupuju jako k Federerovi. Já tomu ovšem vždycky bezmezně věřil. Vím, že má jednoznačně potenciál na TOP 10."

O ideální tenisové postavě

"Kuba má aktuálně 198 centimetrů, oficiální údaje ATP o 193 centimetrech nejsou pravdivé. Navíc má 94 kilo, za poslední rok a půl takto narostl, dospěl z juniora v muže a tahle čísla zkrátka predikují herní pojetí každého hráče. V případě Kuby je to ten kvalitní servis a kvalitní úvody do výměn. Na druhé straně v těch delších výměnách mohou mít výhodu trochu menší hráči."

O změně herních návyků

"Loni Kuba laboroval se zraněním ruky, konkrétně s loktem, přecházelo mu to do nadloktí a pak až do ramena. Problém byl u čtyř struktur – u kosti, svalu, nervu a šlachy, všechno dohromady. Řešením bylo, že byl Kuba nucen kompletně překopat techniku servisu, což už byl v té době jeho nejlepší úder. Museli jsme to upravit tak, aby mohl vůbec s tenisem pokračovat. Pro někoho nepředstavitelná věc, on to zvládl bravurně během několika tréninků. To jsou věci, které rekreační hráč vůbec neřeší, my jsme však museli řešit každý detail, aby vůbec mohl pokračovat."

O autismu Menšíkova bratra

"Jsem přesvědčený o tom, že to je jedna z věcí, díky které je Kuba na kurtu tak psychicky odolný. Často se o tom spolu bavíme, že my jsme ti vyvolení, že jsme zdraví a děláme to, co nás baví. Kuba patří mezi nejlepší tenisty světa, ale ne každý tento dar má. On si to uvědomuje a právě tahle životní realita ho drží nohama na zemi. I když hraje tak velký turnaj jako v Miami a zažívá to, co v poslední době zažívá, je v prvé řadě dobrým člověkem."

O sportovním rozhledu

"Je to typ člověka, který nemá klapky na očích a neřeší jenom tenis, sleduje řadu sportů. Když měl den volna během turnaje, byl se v Miami podívat na zápase NBA, o setkání s Messim se ani nebavím, to bylo opravdu speciální. Jsem rád za každou takovouhle příležitost, protože takových šancí během roku, ač se to možná nezdá, tolik není. I pro něj je každá takováhle návštěva sportovního zápasu ideální formou relaxu, protože automaticky úplně vypíná hlavu."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.