Keysová porazila Gauffovou a po sedmi letech si zahraje finále na trávě

Madison Keysová v Eastbourne hraje letos poprvé na trávě a hned v úvodním kole proti Tereze Martincové prohrávala 3:5 a čelila setbolům. Oba zlikvidovala a nyní má na kontě už osm vyhraných setů v řadě.

V pátek si ve svém prvním semifinále od loňského srpna poradila se světovou sedmičkou Coco Gauffovou. Osmadvacetiletá Američanka sebrala o devět let mladší krajance čtyřikrát podání, druhou sadu otočila z 0:2 a po výhře 6:3, 6:3 vyrovnala vzájemnou bilanci na 2:2.

Do finále bývalá finalistka US Open postoupila podvanácté v kariéře a poprvé od loňského ledna, kdy v Adelaide získala 6. titul. Finále na trávě si zahraje potřetí v kariéře, v Eastbourne 2014 a Birminghamu 2016 slavila své první dva triumfy na okruhu WTA.

"Letos se mi nedařilo, tak jsem moc ráda, že si zahraju finále právě tady v Eastbourne, kde jsme získala první titul. Podmínky dnes byly celkem náročné, takže jsem spokojená, jak jsem zápas zvládla," komentovala Keysová, která soupeřku přestřílela na vítězné údery drtivě 19:5 a přitom udělala i méně nevynucených chyb (17:23).

