Kodeš se Šavrdou očekávají hezký a technický zápas. Bude to těžké, ale Markéta to může velmi dobře zvládnout

"S Jabeurovou to bude hezčí zápas, než by to bylo s (Arynou) Sabalenkovou. Markéta už proti ní několikrát hrála a bude vědět. Z obou stran půjde o technický zápas," uvedl Šavrda. "Jabeurová je velmi šikovná a chytla mimořádnou formu. Pro Markétu to bude těžké, ale také ona má za sebou finále Roland Garros, olympiádu a náročné zápasy ve Fed Cupu. Ve 24 letech není žádným nováčkem a může finále velmi dobře zvládnout," doplnil Šavrda.

Podle Kodeše bude klíčové, zda Vondroušová naváže na dosavadní výkony, které na trávě v All England Clubu předváděla. Legendární tenista ji po semifinále s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou chválil za pestrou hru a pohyb. Zatímco proti Sabalenkové by se jí hůře prorážel soupeřčin servis a musela by spoléhat i na nevynucené chyby Bělorusky, proti Jabeurové má více možností.

"Ve finále si člověk nemůže vybírat. S Jabeurovou se bude více hrát, ale ona zase nezíská tolik bodů svým servisem. Maky ji těmi údery určitě nějaké podání vezme," tvrdil Kodeš. "Kdybych si mohl vybrat, zvolil bych si do finále Jabeurovou. Připravil bych se na to, že to bude velká dřina, protože obě mají podobný styl a variabilní hru. Myslím ale, že je to jednoznačně hratelné. Věřím, že by ji mohla porazit," dodal Kodeš.

Trumfem Vondroušové může být hra levou rukou a servisy. Z levorukých hráček se v minulosti dařilo ve Wimbledonu také Petře Kvitové nebo Martině Navrátilové. "Myslím, že levácký servis by mohl pomoci k vítězství. Je to jako u Kvitové, akorát Markéta je ještě trochu techničtější, zatímco Petra je důraznější. Levácký servis je ale na trávě výhodou," řekl Kodeš.

Českou hráčku chválil i za to, jak se vypořádala s debuty na centrkurtu a kurtu číslo 1. "Ví, co hraje, a líbí se mi, že má variaci v úderech. Může hrát čopy, kraťas, lob a dobře běhá. Má všechny předpoklady, aby uspěla. Navíc hraje promyšleně a ví, co chce v daný moment udělat. Nevyhází se sama a soupeřky ví, že si to proti ní musí uhrát samy," doplnil Kodeš.

Poprvé se střetnou na trávě, Markétě vyhovuje

S Jabeurovou se Vondroušová utká posedmé, zatím s ní má bilanci 3:3. Oba letošní duely na Australian Open a v Indian Wells ale vyhrála česká tenistka. "Zatím to ale nebylo na trávě, která Markétě vyhovuje. Na tom je největší legrace, když říká, že ji nemá ráda. To tak většinou je. Já trávu také neměl dlouho rád a pak jsem to změnil," řekl s úsměvem Kodeš.

Podobně na tom byla před měsícem také Karolína Muchová, která se dostala do finále Roland Garros na nepříliš oblíbené antuce. "Oba tyhle výsledky jsou nečekané," uznal Šavrda. "Markéta je ale šikovná a schopná se adaptovat. S trenéry navíc odvedla velký kus práce. S Janem Hernychem i Jirkou Hřebcem jezdili dlouho a poctivě se připravovat na trávu do Nymburka. To také hrálo roli, zvláště když tráva patřila k oblíbeným povrchům Honzy," konstatoval Šavrda.

Oba také potěšil fakt, že jak Muchová, tak Vondroušová patří k tenistkám jejich klubu I. ČLTK Praha. "Za týden v sobotu slavíme 130. výročí založení a mít takové dva dárky v jednom roce je něco neuvěřitelného. Zažívali jsme to s Kájou před pár týdny a teď budeme totéž zažívat u Markéty. Budeme fandit a doufáme, že finále se povede," dodal Šavrda.