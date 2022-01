Kolář neudržel vedení 3-0 a na challengeru v Bolívii skončil ve druhém kole

Zdeněk Kolář po neúspěšném vstupu do sezony v Austrálii, kde sice vyhrál čtyřhru na challengeru, ale ve dvouhře měl bilanci 1-2, poprvé zamířil na antukové turnaje do Jižní Ameriky.



První turnaj absolvoval jako nasazená pětka na challengeru v bolívijském Santa Cruz, kde odehrál dva třísetové zápasy se soupeři z páté světové stovky.



V úterý 25letý Čech zdolal Argentince Gonzala Villanuevu, ve středu večer pak nestačil na Nicolase Alvareze z Peru. Kolář prohrál po téměř tříhodinovém boji 7-6 3-6 4-6, přestože ve třetím setu vedl 3-0.



Nyní se 143. hráč světa Kolář přesune do Argentiny, kde má v dalších dvou týdnech startovat na antukových turnajích ATP. V Córdobě i Buenos Aires by měl začínat v kvalifikaci.



Alvarez ve čtvrtfinále v Santa Cruz vyzve domácí nasazenou jedničku Huga Delliena. Mezi osmičkou nejlepších je také španělský veterán a bývalá světová sedmička Fernando Verdasco.

• CHALLENGER SANTA CRUZ •

Bolívie, antuka, 45.730 dolarů

středeční výsledky (26. 01. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Alvarez (Peru) - Kolář (5-ČR) 6-7(4) 6-3 6-4 Dellien (1-Bol.) - Dutra da Silva (Braz.) 6-7(4) 7-6(3) 6-3 F. Cerúndolo (3-Arg.) - Trante (Arg.) 6-3 3-6 7-6(5) Verdasco (6-Šp.) - Ficovich (Arg.) 6-3 6-7(4) 7-6(3)