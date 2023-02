Kolář si na challengeru v Litvě zahraje o první halový titul. Ve finále je po roce a půl

Zdeněk Kolář v roce 2021 vyhrál tři antukové challengery, na loňském French Open na 17. pokus prošel grandslamovou kvalifikací, odbyl si i vítězný debut v hlavní soutěži, ve 2. kole svedl čtyřsetovou bitvu s jedním z favoritů Stefanosem Tsitsipasem a atakoval Top 100.



Jenže na úspěch z pařížské antuky navázat nedokázal. Ve zbytku sezony odehrál 30 zápasů s hodně nelichotivou bilancí 7-23 a v žebříčku se naopak propadl do třetí světové stovky.



26letý rodák z Bystřice nad Pernštejnem během kariéry často střídá slabší období s těmi povedenějšími a v posledních týdnech, zdá se, našel herní pohodu. A to na méně oblíbeném tvrdém povrchu. Od poloviny ledna odehrál na challengerech 11 zápasů a přestože byl podle sázkových kanceláří pokaždé papírovým favoritem jeho soupeř, dokázal devětkrát zvítězit.



Po čtvrtfinále v thajském Nonthaburi a semifinále v německém Koblenzu se Kolářovi daří v hale ve Vilniusu, kde postoupil dokonce již do finále. V Litvě si poradil s Němcem Danielem Masurem, třetím nasazeným Rakušanem Jurijem Rodionovem, Francouzem Antoinem Escoffierem a dnes i s Turkem Cemem Ilkelem.



Kolář v prvním vzájemném duelu využil všech pět brejkbolů, pouze jednou zaváhal na podání a po hodině a 22 minutách zvítězil hladce 6-2 6-3.



Do finále challengeru Kolář postoupil popáté v kariéře a vůbec poprvé mimo antuku. Bilanci v nich má 3-1, triumfy slavil v portugalském Oeiras 2021, rumunském Iasi 2021 a polském Štětíně 2021.



O čtvrtý titul a první z haly si Kolář zahraje v neděli proti Britovi Liamu Broadymu (h2h 1-1), který smetl 6-1 6-3 Bosňana Damira Džumhura a do finále postoupil bez ztráty setu. Usilovat bude o druhý titul, opět z haly.

• CHALLENGER VILNIUS 2 •

Litva, tv. povrch / hala, 118.000 dolarů

sobotní výsledky (11. 02. 2023) • Dvouhra - semifinále • Kolář (ČR) - Ilkel (Tur.) 6-2 6-3 Broady (Brit.) - Džumhur (Bos.) 6-1 6-3