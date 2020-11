Kolářovi se dál nedaří. Na challengeru v Ortisei skončil v prvním kole

Zdeněk Kolář měl těsně po koronavirové pauze velmi slušnou formu, na pražských challengerech uhrál dvě osmifinále, a v Ostravě dokonce čtvrtfinále, a vypadalo to, že by se konečně mohl poprvé prodrat do Top 200 žebříčku.

Jenže od té doby se 24letému českému tenistovi vůbec nedaří. Z posledních deseti zápasů dokázal kurt opustit jako vítěz pouze dvakrát, již třetí v porážku v řadě zaznamenal dnes na challengeru v Itálii, kde v prvním kole nestačil 4-6 2-6 na až 325. hráče světa Altuga Celikbileka.

Kolář se proti tureckému kvalifikantovi dostal jen ke dvěma brejkbolům, ani jeden nevyužil, a sám na vlastním servisu třikrát zaváhal. S turnajem se rozloučil už po hodině hry.

V Ortisei bude z českých hráčů startovat ještě Tomáš Macháč. Dvacetiletý rodák z Berouna se pokusí navázat na nedělní finále z Bratislavy. Jeho úvodním soupeřem bude domácí divoká karta Luca Nardi.