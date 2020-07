Koleno mě pořád zlobí, ale už jsem začal s tréninkem, hlásí Del Potro

Del Potro si čéšku v pravém koleni poprvé zlomil v říjnu 2018 na Masters v Šanghaji a musel na operaci. Před rokem v únoru se na kurty vrátil, jenže v červnu na trávě v londýnském Queen's Clubu si zranění obnovil, následovala další operace a od té doby se na kurtech neukázal.

Argentinskému tenistovi, který brzy oslaví 32. narozeniny, tentokrát rekonvalescence trvá mnohem déle. Přesto se konečně mohl vrátit alespoň k tenisovým tréninkům. "Chtěl bych vás všechny informovat, že konečně zase můžu trénovat na kurtu. Koleno mě ale pořád zlobí, tak uvidíme, jak se bude vše vyvíjet."

Vítěz US Open 2009 se chce zkusit alespoň ještě jednou vrátit, ačkoli termín zatím stanovit nedokáže. "Přestože teď nemám jasný plán, dělám vše pro to, abych zase mohl dělat to, co miluju."

Od roku 2010 musel vítěz 13 turnajů, jenž v žebříčku ATP momentálně figuruje až na 131. místě, podstoupit celkem šest operací, jednu s levým zápěstím, dvě s pravým a dvě s problémovým kolenem.

Del Potro nedávno ukončil spolupráci s trenérem Sebastianem Prietem. Na comeback se připravuje v tenisovém klubu v argentinském Buenos Aires. Dle dostupných informací se během tréninků soustředí hlavně na údery, které má podle očitých svědků stále skvělé. Je ovšem vidět, že koleno šetří, pohybu má velmi málo.