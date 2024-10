Kometa Andrejevová porážku v Ningbu obrečela. Ruské finále na čínské pětistovce vyhrála Kasatkinová

WTA NINGBO - Ruské finále na podniku WTA 500 v čínském Ningbu vyhrála Darja Kasatkinová (27). Světová jedenáctka v boji o titul přehrála po téměř dvou hodinách o deset let mladší krajanku Mirru Andrejevovou (17) 6:0, 4:6, 6:4 a získala svůj osmý titul. Mladší Ruska poté těsnou prohru těžce nesla, ale dočkala se podpory od své krajanky.

Mirra Andrejevová cestou do finále neztratila ani set, prvním dvěma soupeřkám povolila pouze šest her a nadělila dva kanáry. Od čtvrtfinále stačilo ruské kometě vyhrát pouze dva sety, protože jí obě české tenistky Barbora Krejčíková i Karolína Muchová vzdaly v průběhu druhé sady.

I Darja Kasatkinová měla usnadněný postup do boje o titul. Kateřinu Siniakovou a Julii Putincevovou sice porazila až po třísetové bitvě, v semifinále jí však po prvním setu skrečovala Španělka Paula Badosaová.

První vzájemný duel začala lépe zkušenější z ruské dvojice. Světová jedenáctka v úvodní sadě naprosto dominovala a své o deset let mladší krajance nadělila kanára. Ve druhém dějství se sedmnáctiletá Andrejevová dostala do tempa a od stavu 0:1 vyhrála čtyři hry v řadě. Kasatkinová ještě dokázala srovnat, koncovka však patřila 19. hráčce světa a poslala zápas do rozhodujícího setu.

V něm ze začátku Andrejevová využila získané sebevědomí a dostala se do vedení 3:0. Náskok však neudržela. Kasatkinová získala pět z posledních šesti her a po téměř dvou hodinách vybojovala svůj osmý titul.

Kasatkinová si letos zahrála již šesté finále a uspěla v něm teprve podruhé. Triumfovala také na travnaté pětistovce v Eastbourne. Andrejevová ve svém druhém finále zaznamenala premiérovou porážku, když letos zvítězila na menším turnaji v Rumunsku.

Teprve sedmnáctiletá tenistka těsnou finálovou prohru oplakala při svém proslovu na závěrečném ceremoniálu. Hned na to se její krajanka zvedla z lavičky, aby svojí mladší kamarádku objetím podpořila.

A tak musela zasáhnout Daria Kasatkina, která se snažila kamarádku při ceremoniálu utěšit. ❤️ pic.twitter.com/uBQ0ALQzHS — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) October 20, 2024

Vítězku Kasatkinovou čeká posun na 9. místo v žebříčku WTA. Poražená finalistka si vylepší své kariérní maximum a v pondělním vydání se objeví na 16. pozici.

