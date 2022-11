Komplikace v boji o první trofej z Turnaje mistrů. Nadal na úvod prohrál s Fritzem

TURNAJ MISTRŮ - Španěl Rafael Nadal prohrál i druhý zápas po US Open a téměř dvouměsíční pauze, během které se mu narodil syn Rafael. Na úvod Turnaje mistrů, který nikdy nevyhrál, podlehl americkému debutantovi Tayloru Fritzovi a znovu potvrzuje tradiční ztrátu formy na konci sezony. V Zelené skupině se o postup do semifinále utká ještě s Félixem Augerem-Aliassimem a Casperem Ruudem.

Rafael Nadal letos vyhrál Australian Open či Roland Garros a na grandslamech byl dlouho neporažený. Od Wimbledonu, ze kterého po postupu do semifinále odstoupil kvůli trhlině břišního svalu, se mu však nedaří. Během čtyř měsíců odehrál jen 7 zápasů s bilancí 3-4.



Navíc po vyřazení z osmifinále US Open se představil jen na Laver Cupu ve čtyřhře po boku s kariérou se loučícího Rogera Federera. Jinak téměř dva měsíce jen odpočíval a věnoval se rodině, neboť se mu na začátku října narodil prvorozený syn Rafael.



A ztráta zápasového rytmu se na 36letém rodákovi z Mallorky projevuje. Na začátku listopadu na Masters 1000 v Paříži skončil nečekaně hned po úvodním vystoupení na raketě Tommyho Paula a porážkou s americkým soupeřem dnes vstoupil i do Turnaje mistrů.



Nadal v Turíně nestačil na Taylora Fritze. Nováčkovi na akci pro osm nejúspěšnějších tenistů uplynulé sezony podlehl 6-7 1-6 a prohrál tak druhý ze tří letošních vzájemných duelů.

Statistiky zápasu

Nadal - Fritz 7 esa 8 4 dvojchyby 1 71 %

1. podání 'in' 69 %

76 %

úsp. 1. podání 80 %

40 %

úsp. 2. podání 78 %

16 winnery 22 28 nevyn. chyby 15 4/7 hra na síti 3/4 0/0 brejkboly 2/9 57 celkem bodů 70 čas: 1:37

Druhý hráč světa Nadal držel krok se skvěle servírujícím sokem jen v prvním setu. Díky odvrácení tří brejkbolů si vybojoval tie-break, o jedenáct let mladší Američan ho ale neustále dostával pod tlak a po zásluze vyhrál 7-3.



Ve druhé už Fritz své šance na brejk proměnil, ujal se vedení 3-1 a v dlouhém šestém gamu mu k navýšení náskoku pomohl Nadal dvojchybou při brejkbolu. Američan, který za celý zápas nemusel čelit hrozbě ztráty servisu, po hodině a 37 minutách proměnil první mečbol.



Zatímco Nadal zahrál jen 16 winnerů a spáchal 28 nevynucených chyb, Fritz měl aktivní poměr 22 vítězných úderů a jen 15 zbytečných chyb.

Taylor ON TOP



The moment @Taylor_Fritz97 claimed his first #NittoATPFinals win over top seed Nadal! pic.twitter.com/jLGxAp3Lu6 — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2022



"Cítím se skvěle. Vyhrát první zápas mi dává velkou naději v boji o postup ze skupiny. Nechtěl jsem se dostat do situace, že musím vyhrát, pokud chci postoupit. Odehrál jsem skvělý zápas a nemohu být šťastnější," radoval se Fritz z povedeného debutu.



"Kurt je tu opravdu rychlý, což je dobré pro můj servis i bekhend. Na pomalejším kurtu mám zase mnohem více času si připravit forhend. Na kurtu jako je tady se mohu více opřít do bekhendu a hrát ho hluboko křížem do forhendu Rafy," dodal Fritz, který letos vyhrál tři turnaje včetně domácího Masters v Indian Wells. Na podzim se poprvé v kariéře posunul do Top 10.







Nadal má ve sbírce 92 titulů, z toho 22 rekordních z grandslamů a 36 z turnajů Masters 1000, ale na podzim se mu v závěru sezony většinou nedaří. Podzimní 'tisícovkový' turnaj vyhrál pouze v roce 2005, kdy se ještě hrálo v hale v Madridu. V Šanghaji a Paříži nikdy netriumfoval.



A trofej mu jako jedna z mála chybí i z Turnaje mistrů, na němž z deseti startů udělal maximálně finále (2010 a 2013). Celkem šestkrát se dostal do semifinále, ale odstartovat porážkou a postoupit ze skupiny se mu povedlo jen při premiéře v roce 2005.



Navzdory dnešnímu nezdaru má Nadal stále šanci zakončit sezonu jako světová jednička. Do konce turnaje už ale nesmí najít přemožitele.



V úterý se Nadal utká s dalším debutantem Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady, který dnes podlehl Casperu Ruudovi. Nor se střetne s Fritzem a vítěz si už teoreticky může zajistit postup do semifinále.



Fritz je prvním americkým účastníkem Turnaje mistrů od roku 2018 (John Isner v Londýně). Stát se může prvním americkým semifinalistou od roku 2017 (Jack Sock v Londýně), finalistou od roku 2006 (James Blake v Šanghaji) a vítězem od roku 1999 (Pete Sampras v Hannoveru).