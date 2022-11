Turnaj mistrů odstartoval. Ruud na úvod porazil Augera-Aliassimea

Casper Ruud letos vyhrál tři antukové turnaje ATP 250 (Buenos Aires, Ženeva, Gstaad), v Miami se poprvé dostal do finále turnaje Masters 1000 a na Roland Garros a US Open si zahrál první dvě grandslamová finále.



První velký triumf sice neslavil, ve světovém žebříčku se však vyšplhal až na post světové dvojky a podruhé se kvalifikoval na Turnaj mistrů. Loni navzdory úvodní porážce postoupil do semifinále, letos udělal důležitý krok k postupu ze skupiny hned v prvním zápase. Do Turína přitom dorazil s mizernou bilancí 2-4 z posledních čtyř turnajů.



23letý Nor si v Turíně v zahajovacím utkání letošního ročníku poradil 7-6 6-4 s o rok mladším Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem, který na Turnaji mistrů debutuje. Ruud nečelil brejkbolu, sám jedinou šanci na brejk za stavu 3-3 ve druhé sadě využil a po hodině a 51 minutách hry upravil vzájemnou bilanci na 4-2. V posledních třech duelech neztratil ani set.

Statistiky zápasu

Ruud - Auger-Aliassime 5 esa 14 1 dvojchyby 3 66 %

1. podání 'in' 64 %

75 %

úsp. 1. podání 84 %

78 %

úsp. 2. podání 57 %

14 winnery 26 16 nevyn. chyby 26 9/10 hra na síti 12/13 1/1 brejkboly 0/0 66 celkem bodů 60 čas: 1:51

"Myslím, že tohle byl můj nejlepší výkon od US Open. Posledních pár měsíců jsem trošku bojoval, ale musíte to akceptovat. Během kariéry čelíte těžkým výzvám a tohle období možná bylo jednou z nich... Nezáleží na tom, jak moc dobře trénujete, pokud nevyhráváte zápasy. Dnes je to tedy pro mě skvělé vítězství," komentoval Ruud.



"Félix se na podzim dostal do skvělé formy a já věděl, že to bude těžké. Ale hrálo se mi dobře, našel jsem skvělou úroveň své hry, takže jsem moc šťastný za způsob vstupu do turnaje. Věděl jsem, že jestli tady mám mít proti někomu šanci, musím předvést svou 'A-hru'. A dnes se mi to podařilo," pochvaloval si nejlepší norský tenista v historii.



"Mám za sebou skvělý start, což jsem potřeboval. Další zápas bude těžký bez ohledu na to, proti komu budu hrát. Ale aspoň už mám jednu výhru v kapse. Nechci se nijak stresovat, takže nebudu nic počítat a budu se jen soustředit na další dva zápasy. A snad do nich přenesu svou dnešní hru," dodal Ruud.







22letý Auger-Aliassime se na Turnaj mistrů kvalifikoval poprvé v kariéře po sezoně, během níž získal premiérový titul na okruhu ATP a na podzim přidal další tři halové trofeje. Během října vyhrál tři turnaje během tří týdnů a přemožitele našel až po sérii 16 vítězství.



Ruud se v úterý utká s vítězem dnešního večerního zápasu mezi americkým debutantem Taylorem Fritzem a Španělem Rafaelem Nadalem, který hraje na Turnaji mistrů pojedenácté a v případě premiérového triumfu může zakončit sezonu jako světová jednička. Augera-Aliassimea čeká souboj poražených.