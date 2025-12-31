Konec 10letého půstu? Šwiateková, Alcaraz a Sinner jsou na prahu historie
Jen 18 hráčů dokázalo během své kariéry ovládnout všechny čtyři grandslamové turnaje. V otevřené éře to zvládli Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič mezi muži a Margaret Courtová, Billie Jean Kingová, Chris Evertová, Martina Navrátilová, Steffi Grafová, Serena Williamsová a Maria Šarapovová v ženské dvouhře.
Tento seznam by už velmi brzy a po dlouhých 10 letech mohla rozšířit další tři jména. Konkrétně Šwiateková, Alcaraz a Sinner, kterým v tuto chvíli chybí ke zkompletování kariérního Grand Slamu jen jeden titul.
Iga Šwiateková
Šwiateková má na kontě šest grandslamových titulů, je momentální světovou dvojkou a na všech čtyřech majorech v příštím roce bude patřit mezi největší favoritky na triumf. Nejúspěšnější je na French Open, kde kralovala už čtyřikrát.
V loňském roce se jí podařilo poprvé ovládnout nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon. Na US Open si došla pro trofej zatím jen v roce 2022. Do kompletní sbírky jí tedy chybí lednové Australian Open.
Na úvodním z podniků velké čtyřky zatím nebyla ani jednou ve finále. Jejím maximem je semifinále z let 2022 a 2025, přičemž letos ji dělil jeden míček od finálové účasti. Mečbol proti pozdější šampionce Madison Keysové však neproměnila a s Američankou padla v dramatickém a rozhodujícím super tie-breaku.
Carlos Alcaraz
Alcaraz stejně jako Šwiateková vlastní sbírku šesti grandslamových vavřínů a chybí mu jen triumf na Australian Open. V pouhých 22 letech má na kontě dva tituly z French Open, Wimbledonu a US Open.
Aktuální lídr žebříčku umí hrát na všech površích, nicméně Australian Open mu z nějakého důvodu nesedí. V Melbourne Parku zkrátka není schopný stabilně předvádět svůj nejlepší tenis. Výsledkem je, že nejdál se podíval do čtvrtfinále.
Mezi nejlepší osmičku prošel v posledních dvou ročnících a ve čtvrtfinále v ani jednom případě nesplnil roli favorita. Loni i kvůli slabému výkonu prohrál s Alexanderem Zverevem a letos byl nad jeho síly nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič.
Jannik Sinner
Sinner měl z tohoto tria ke zkompletování kariérního Grand Slamu nejblíž. Vlastně ho mohl dokončit už v sezoně 2025, kdyby ve finále French Open proměnil jeden ze tří mečbolů proti největšímu rivalovi Alcarazovi.
Hvězdný Ital totiž o pár týdnů později poprvé dobyl slavný Wimbledon. K tomu má dvě trofeje z Australian Open, kde ovládl poslední dva ročníky, a jednu z US Open. Stejně jako Alcaraz, s nímž si rovným dílem rozdělil posledních osm grandslamových titulů, bude na každém majoru patřit mezi největší favority.
V sezoně 2025 jasně ukázal, že už se s ním musí počítat i na antuce. Nebylo by tedy nijak obrovským překvapením, kdyby na French Open tentokrát dominanci Alcaraze na nejpomalejším povrchu narušil. Právě triumf na pařížské antuce ho dělí od dalšího zápisu do historie.
Seznam držitelů kariérního Grand Slamu
Muži (8)
Fred Perry (French Open 1935)
Don Budge (French Open 1938)
Rod Laver (US Open 1962)
Roy Emerson (Wimbledon 1964)
Andre Agassi (French Open 1999)
Roger Federer (French Open 2009)
Rafael Nadal (US Open 2010)
Novak Djokovič (French Open 2016)
Ženy (10)
Maureen Connollyová (French Open 1953)
Doris Hartová (US Open 1954)
Shirley Fryová Irvinová (Australian Open 1957)
Margaret Courtová (Wimbledon 1963)
Billie Jean Kingová (French Open 1972)
Chris Evertová (Australian Open 1982)
Martina Navrátilová (US Open 1983)
Steffi Grafová (US Open 1988)
Serena Williamsová (Australian Open 2003)
Maria Šarapovová (French Open 2012)
* V závorce je uveden turnaj, na kterém hráč zkompletoval kariérní Grand Slam.
