Konec sezony? Kvitová se v San Diegu nepředstaví, přihlášena je už jen do Mexika

Petra Kvitová se příští týden v americkém San Diegu nepředstaví. Česká tenistka se pořadatelům podniku WTA 500 omluvila a je nejisté, zda ještě do letošní sezony zasáhne. Přihlášena je už jen do mexické Guadalajary.

Světová dvacítka Petra Kvitová se tento týden v Ostravě potýkala s nachlazením a po včerejší čtvrtfinálové porážce oznámila, že s ohledem na odpočinek a přípravu před další sezonou neabsolvuje listopadový finálový turnaj Billie Jean King Cupu.



Na tiskové konferenci hovořila také o tom, že chce sezonu zakončit na následujících turnajích v San Diegu a Guadalajaře. "Bude to daleko, venku a bude tam horko. Zatím si ještě nedovedu představit, jak to bude po halovém turnaji a takhle dlouhé cestě vypadat, ale rozhodla jsem se to ještě zkusit. V Mexiku jsem nikdy nehrála, tak aspoň uvidím něco nového."



Dnes však z amerického San Diega přišla zpráva, že dvojnásobná wimbledonská šampionka v příštím týdnu na tamním podniku WTA 500 startovat nebude.



Zatím není jasné, zda se 32letá Kvitová vydá do zámoří pouze kvůli turnaji v Guadalajaře, kde si ještě teoreticky může zajistit start na Turnaji mistryň, či zda její odhlášení ze San Diega znamená definitivní konec sezony.