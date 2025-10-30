Konec tříletého půstu. Do Ostravy se vrací turnaj kategorie WTA

DNES, 15:34
Do Ostravy se příští rok vrátí po čtyřech letech turnaj kategorie WTA. Uskuteční se v Ostravar Aréně a Tenisovém klubu Ridera v týdnu od 2. února. Ženská tenisová asociace WTA o tom ve čtvrtek informovala na svém webu. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
Barbora Krejčíková je poslední vítězkou ostravského turnaje (@ LUKAS KABON / EPA / Profimedia)

V Ostravě se odehraje turnaj elitní kategorie WTA počtvrté. Naposledy se uskutečnil v roce 2022, kdy ho ovládla Barbora Krejčíková. V předcházejících ročnících uspěly také Estonka Anett Kontaveitová a Aryna Sabalenková z Běloruska. V posledních třech sezonách turnaj v kalendáři WTA chyběl.

V Ostravě se bude hrát v týdnu po skončení grandslamového Australian Open v Melbourne. Vedle dvouher budou na programu také čtyřhry. Zatímco dříve ostravská akce patřila do kategorie WTA 500, nově bude mít úroveň WTA 250.

Půjde o druhý turnaj elitního okruhu v Česku. Vedle Ostravy je na programu v červenci také Livesport Prague Open v pražské Stromovce.

Pavel Novotný, ČTK
lvicek
30.10.2025 16:07
Hernajz, v unoru?? Proc v unoru! Sakra...
Reagovat
tommr
30.10.2025 16:11
asi nebyl jinej volnej termín. A co vlastně proti tomu máš?
Reagovat
Mony
30.10.2025 16:16
Aby Olympiáda měla konkurenci
Reagovat
Kandinsky1
30.10.2025 16:03
Radši bych bral první mužskou 250' než druhou ženskou.
Reagovat
tommr
30.10.2025 16:01
Konečně nějaká dobrá zpráva. Sice jen dvěstěpadesátka ale lepší než nic. A pro naše mladý naděje je to tak možná lepší ... smile
Reagovat
Mony
30.10.2025 15:59
Naše Hvězdy tam asi nebudou, ale pro naše mládí skvělé!
Reagovat
bardunek666
30.10.2025 15:59
Sice snížení úrovně turnaje, ale myslím, že pro naše mladé hračky naprosto ideální, podobně jako turnaj v Praze. Jsem rád, že se Ostrava znovu vrací, ten turnaj byl super a hrál se dobrý tenis. :)
Reagovat
com
30.10.2025 15:50
Serpens 15:32
Pavlík 15:34
Náhoda? Neřekl bych
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.10.2025 15:52
U Serpense jsem snad nikdy nezaznamenal chybu, takže to bude nejspíš náhoda
Reagovat

