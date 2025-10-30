Konec tříletého půstu. Do Ostravy se vrací turnaj kategorie WTA
V Ostravě se odehraje turnaj elitní kategorie WTA počtvrté. Naposledy se uskutečnil v roce 2022, kdy ho ovládla Barbora Krejčíková. V předcházejících ročnících uspěly také Estonka Anett Kontaveitová a Aryna Sabalenková z Běloruska. V posledních třech sezonách turnaj v kalendáři WTA chyběl.
V Ostravě se bude hrát v týdnu po skončení grandslamového Australian Open v Melbourne. Vedle dvouher budou na programu také čtyřhry. Zatímco dříve ostravská akce patřila do kategorie WTA 500, nově bude mít úroveň WTA 250.
Půjde o druhý turnaj elitního okruhu v Česku. Vedle Ostravy je na programu v červenci také Livesport Prague Open v pražské Stromovce.
