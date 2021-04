Konec ve čtvrtfinále. Mladičkou Fruhvirtovou v Charlestonu zastavila až Sharmaová

Linda Fruhvirtová letos odehrála tři menší turnaje ITF s bilancí 14-1. V Monastiru získala první dva tituly mezi ženami a navíc v Tunisku triumfovala i ve čtyřhře.



A tak talentovaná Češka dostává v pouhých 15 letech šanci prosadit se na turnajích WTA. V březnu si v Miami zahrála kvalifikaci a tento týden v Charlestonu startovala podruhé v kariéře v hlavní soutěži.



Na netradiční zelené antuce v Charlestonu zaznamenala první dvě výhry, když porazila bývalou světovou jedenáctku Francouzku Alizé Cornetovou (59. v WTA) a Američanku Emmu Navarrovou (404.).



Přemožitelku našla až ve čtvrtfinále, v němž prohrála se 165. hráčkou světa Astrou Sharmaovou. O deset let starší Australance, která už byla i hráčkou Top 100, prohrála 4-6 3-6.



Fruhvirtová přitom do zápasu vstoupila lépe. Získala první dva gamy a za stavu 4-3 měla brejkbol, jenže ho nevyužila a také vinou celkově 14 dvojchyb čtyřikrát po sobě neudržela podání. Prohrála tak první set a ve druhém neustále marně dotahovala. Dvakrát se jí povedl rebrejk, ale vyřazení odvrátit nedokázala.



Česká teenagerka, jež měla v turnajových poznámkách WTA jako kouče uvedeného Patricka Mouratogloua, si v Jižní Karolíně zajistila přísun 60 bodů do světového žebříčku, v němž vyletí ze 499. na 361. místo.

• WTA 250 CHARLESTON 2 •

USA / Jižní Karolína, zelená antuka, 235.238 dolarů

páteční výsledky (16. 04. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Sharmaová (Austr.) - Fruhvirtová (ČR) 6-4 6-3 Džabúrová (1-Tun.) - Hibinová (Jap.) 6-0 6-1 Koviničová (Č. Hora) - Rogersová (3-USA) 7-5 6-1 Osoriová (Kol.) - Tausonová (Dán.) 6-4 1-0 / skreč T.