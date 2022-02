Kontaveitová v hale vyhrála už 17. zápas v řadě a v Petrohradu postoupila do čtvrtfinále

Anett Kontaveitová v Petrohradu pokračuje ve skvělé formě, která ji provází už několik měsíců. Šestadvacetiletá Estonka od konce srpna zvládla 35 ze 41 zápasů, posbírala čtyři tituly a vypracovala se až do elitní desítky světového hodnocení.

V Petrohradu, kde je nasazenou dvojkou zatím úspěšně protahuje svou halovou neporazitelnost. Ta se táhne už od října 2020, loni pod střechou zvládla všech 15 utkání a v ruské metropoli si po Jil Teichmannové poradila také se Soranou Cirsteaovou.

S přemožitelkou Markéty Vondroušové vyhrála i šestý vzájemný souboj, popáté uspěla bez ztráty setu. Vývoj byl ovšem těsný, Kontaveitová v utkání získala jen o devět míčků více, využila čtyři ze sedmi brejkbolů, sama čtyři ze šesti odvrátila a ve druhé sadě musela dohánět manko brejku.

Ve čtvrtfinále se nasazená dvojka střetne s Belindou Bencicovou, nebo Kajou Juvanovou.

17 straight wins indoors @AnettKontaveit_ pushes past Cirstea to take her place in the @Formula_TX quarterfinals! pic.twitter.com/tn0OeTWKZu