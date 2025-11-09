Kontroverze po finále Turnaje mistryň. Vítězka Rybakinová se odmítla fotit se šéfkou WTA

DNES, 11:45
Téma 13
Jelena Rybakinová (26) v sobotu ovládla prestižní Turnaj mistryň a po slavnostním ceremoniálu samozřejmě následuje "povinné" focení obou finalistek. Nová a neporažená šampionka se však odmítla vyfotit se šéfkou Ženské tenisové asociace Portiou Archerovou, čímž vyvolala kontroverzi. S vedením WTA evidentně stále nemá dobré vztahy a asi není tajemstvím, že je to způsobeno kauzou kolem trenéra Stefana Vukova.
Jelena Rybakinová se odmítla vyfotit se šéfkou WTA (© FAYEZ NURELDINE / AFP)

Rybakinová neskrývala po triumfu radost. Jedná se o její nejcennější trofej po vítězství ve Wimbledonu 2022 a první velký titul po více než dvou letech. Radost se ale na krátký moment vytratila ve chvíli, kdy se měla společně s Arynou Sabalenkovou fotit se šéfkou WTA Archerovou.

Sabalenková s Archerovou už byly pro fotografy připravené na určeném místě, ale Rybakinová stála daleko od nich. Když jí Archerová pokynula, aby se k nim přidala, Kazachstánka nabídku odmítla.

Na tiskové konferenci Rybakinová logicky dostala otázku, zda se snažila si situaci s představiteli WTA kolem trenéra Vukova vyjasnit. "Měly jsme možnost to probrat, ale nikdy k tomu nedošlo. Takže budeme všichni dál dělat svou práci a necháme to tak, jak to je," odpověděla.

Odmítnutí Rybakinové vyvolalo kontroverzi a evidentně proběhlo kvůli nedávné a velmi dlouhé kauze ohledně jejího trenéra Vukova. Ten dostal od WTA v úvodu letošní sezony roční zákaz činnosti, jelikož měl údajně svou svěřenkyni psychicky i fyzicky týrat a porušil kodex chování.

Rybakinová s Vukovem nadále spolupracovala alespoň neoficiálně. Její kouč sice nesměl na turnajích do míst určených pro hráče a jejich týmy, nicméně jako fanoušek v hledišti sedět mohl.

Vukov se poté úspěšně odvolal a zákaz mu byl v srpnu zrušen. Okamžitě se tak mohl do týmu Rybakinové vrátit a nutno přiznat, že výsledky ruské rodačky se v posledních měsících výrazně zlepšily. To potvrzuje mimo jiné i sobotní triumf na Turnaji mistryň.

Právě Archerová byla jednou z mnoha, kdo spolupráci Vukova a Rybakinové veřejně kritizoval. "Je mi jasné, že máte toxický vztah," napsala v dopise. K tomu uvedla, že je čím dál tím víc důkazů o možném romantickém vztahu mezi Rybakinovou a Vukovem a v Melbourne s ním měla sdílet pokoj na hotelu. To ale podle Archerové vyšetřování nijak neovlivnilo.

Rybakinová je novou královnou Turnaje mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
JLi
09.11.2025 11:56
Co je komu do intimního života hráček.
Reagovat
Liverpool22
09.11.2025 12:17
Přesně tak. Psal jsem to v jiném vlákně. Z běžné "partnerské" krize, která postihne většinu lidí se udělala mega kauza a z Vukova tyran.
Reagovat
JLi
09.11.2025 12:21
Uvidíme jak se toho zase chytnou. Držím Rybce palce
Reagovat
Sinuhet1
09.11.2025 12:37
Mas pravdu ze se to da pochopit, ze ji stve kadrovani jejiho vztahu cizim clovekem
Reagovat
Liverpool22
09.11.2025 12:43
WTA má řešit úplně jiné věci - organizaci, termíny turnajů.....a nikoliv se háčkovat do intimních vztahů hráček.
Reagovat
com
09.11.2025 11:53
cekal sem, kdy se tu ten clanek objevi, stejne jako cekam na video s Jindriskem Rajchlem smile
Reagovat
Liverpool22
09.11.2025 12:20
Jo, jo bylo jasné, že se to bude globálně řešit. WTA má máslo na hlavě, ale za vše může vášnivej divočák Vukov smile
Reagovat
magnus
09.11.2025 12:28
Kto je Jindrich Rajchl???
Reagovat
frenkie57
09.11.2025 12:32
Předseda strany PRO. Také ho vůbec neznám.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.11.2025 12:39
jako Parchanti, Recidivisti a Otrapové?
Reagovat
frenkie57
09.11.2025 12:50
, nevím, co je to za zkratku.
Reagovat
Sinuhet1
09.11.2025 12:29
(pry) je volne na internetu
Reagovat
frenkie57
09.11.2025 12:29
Video s Rajchlem zde:
https://dodiri.cz/2025/11/08/domaci-projka-%f0%9f%87%a8%f0%9f%87%bf/
Reagovat

