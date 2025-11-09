Kontroverze po finále Turnaje mistryň. Vítězka Rybakinová se odmítla fotit se šéfkou WTA
Rybakinová neskrývala po triumfu radost. Jedná se o její nejcennější trofej po vítězství ve Wimbledonu 2022 a první velký titul po více než dvou letech. Radost se ale na krátký moment vytratila ve chvíli, kdy se měla společně s Arynou Sabalenkovou fotit se šéfkou WTA Archerovou.
Sabalenková s Archerovou už byly pro fotografy připravené na určeném místě, ale Rybakinová stála daleko od nich. Když jí Archerová pokynula, aby se k nim přidala, Kazachstánka nabídku odmítla.
Na tiskové konferenci Rybakinová logicky dostala otázku, zda se snažila si situaci s představiteli WTA kolem trenéra Vukova vyjasnit. "Měly jsme možnost to probrat, ale nikdy k tomu nedošlo. Takže budeme všichni dál dělat svou práci a necháme to tak, jak to je," odpověděla.
Odmítnutí Rybakinové vyvolalo kontroverzi a evidentně proběhlo kvůli nedávné a velmi dlouhé kauze ohledně jejího trenéra Vukova. Ten dostal od WTA v úvodu letošní sezony roční zákaz činnosti, jelikož měl údajně svou svěřenkyni psychicky i fyzicky týrat a porušil kodex chování.
Rybakinová s Vukovem nadále spolupracovala alespoň neoficiálně. Její kouč sice nesměl na turnajích do míst určených pro hráče a jejich týmy, nicméně jako fanoušek v hledišti sedět mohl.
Vukov se poté úspěšně odvolal a zákaz mu byl v srpnu zrušen. Okamžitě se tak mohl do týmu Rybakinové vrátit a nutno přiznat, že výsledky ruské rodačky se v posledních měsících výrazně zlepšily. To potvrzuje mimo jiné i sobotní triumf na Turnaji mistryň.
Právě Archerová byla jednou z mnoha, kdo spolupráci Vukova a Rybakinové veřejně kritizoval. "Je mi jasné, že máte toxický vztah," napsala v dopise. K tomu uvedla, že je čím dál tím víc důkazů o možném romantickém vztahu mezi Rybakinovou a Vukovem a v Melbourne s ním měla sdílet pokoj na hotelu. To ale podle Archerové vyšetřování nijak neovlivnilo.
Rybakinová je novou královnou Turnaje mistryň
