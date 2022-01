Kontroverzní rozhodnutí? Djokovič dostal výjimku z očkování a může hrát na Australian Open!

Nad startem Novaka Djokoviče na Australian Open visel otazník od chvíle, co australská vláda podmínila start na úvodním grandslamu sezony povinnou vakcinací. 34letý rodák z Bělehradu ale odmítal uvést, jestli je očkovaný.

Djokovič proto odložil svůj přesun do Austrálie a tento týden tak chybí své zemi na ATP Cupu v Sydney. Nicméně ve španělské Marbelle se dál připravoval s nadějí, že účast na Australian Open mu nakonec bude povolena.

A dočkal se. Dnes nejlepší tenista současnosti oznámil, že od nezávislé komise dostal ke startu v Melbourne zdravotní výjimku a odlétá do Austrálie.

"Během volna jsem si užil krásné chvíle s rodinou a teď díky výjimce odlétám do Austrálie," napsal čtyřiatřicetiletý tenista.

"V nejbližších týdnech jsem zase připraven žít jen tenisem. Díky všem za podporu," přidal pod fotkou z letiště Djokovič, který se netají vlažným postojem k vakcinaci. Odmítal také zveřejnit, jestli je očkovaný.

Vítěz tří loňských grandslamů Djokovič bude na Australian Open usilovat o jubilejní desátý triumf a celkově 21. na grandslamech, kterým by se v čele pořadí osamostatnil před Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4