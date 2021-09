Kopřiva se po úspěchu na turnaji ATP trápí. Na challengeru v Polsku prohrál s hráčem ze sedmé stovky

CHALLENGER ŠTĚTÍN - Vítu Kopřivovi se od nečekaného skalpu světové desítky Denise Shapovalova a postupu do semifinále turnaje ATP ve Gstaadu nedaří. Dnes na antukovém challengeru v polském Štětíně 24letý Čech prohrál 2-6 6-4 4-6 s domácím Pawlem Ciasem a z posledních sedmi zápasů utrpěl šestou porážku.

Vít Kopřiva v červenci prožil parádní debut na turnaji ATP, když na antuce ve švýcarském Gstaadu prošel kvalifikací, připsal si skalp světové desítky Denise Shapovalova, deklasoval Mikaela Ymera a postoupil až v semifinále.



Od té chvíle odehrál šest zápasů a vyhrát dokázal jen jednou. Neuspěl v kvalifikaci US Open a ze všech čtyř challengerů vypadl po třísetové porážce.



Minulý týden v Banja Luce nevyužil pět mečbolů proti Mirzu Bašičovi a dnes na antuce v polském Štětíně podlehl opět domácímu soupeři. S až 640. hráčem světa Pawlem Ciasem prohrál 2-6 6-4 4-6.



24letý Čech přitom od stavu 2-6 a 1-4 získal sedm gamů v řadě a v rozhodujícím setu vedl 2-0. Pak ale neudržel tři ze čtyř servisů a obrat nedokonal.



Nyní by se 198. hráč světa Kopřiva měl přesunout do Rumunska, kde je přihlášen na challengery v Bukurešti a v Sibiu.



Ve Štětíně se z českých tenistů představí ještě Jiří Veselý a Zdeněk Kolář, které čeká hned v prvním kole druhý vzájemný souboj.



Nejvýše nasazenými jsou Španěl Albert Ramos a Pablo Andújar, jenž dnes zvládl úvodní kolo proti krajan Carlosi Tabernerovi.