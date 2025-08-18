Kopřiva tahal za kratší konec. Proti Kordovi nepřekvapil a může vyrazit na US Open
Kopřiva – Korda 3:6, 4:6
Zatímco na loňském Australian Open, kde si Kopřiva odbyl debut v hlavních soutěžích na grandslamech, vzdoroval Kordovi pět setů, ve druhém kole poslední generálky na US Open tahal celou dobu za kratší konec.
Proti favorizovanému Američanovi s českými kořeny si sice vypracoval čtyři brejkbolové příležitosti, nicméně využil jen jednu. V úvodní sadě snížil z 1:4 na 3:4, ale pak zahodil gameboly, brejk nepotvrdil a Korda už znovu na podání nezaváhal.
V dalším dějství se hrálo až do stavu 3:3 vyrovnaně, jenže Kopřiva pak ztratil čistou hrou servis. Mohl zareagovat rebrejkem, avšak dva brejkboly promarnil. Potom utkání ještě mírně zdramatizoval, když odvrátil dva mečboly, ovšem Korda si opět náskok pohlídal.
Kopřiva teprve podruhé v kariéře překročil první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu na betonech a stejně jako v Puné 2022 ztroskotal v tom následujícím. Nyní může vyrazit na US Open, kde si poprvé zahraje hlavní los. A to díky nedávnému debutu v TOP 100 žebříčku.
Korda absolvuje ve Winston-Salemu svůj první turnaj od French Open a po skoro tříměsíční pauze způsobené únavovou zlomeninou holeně. V posledním roce bojuje se zdravotními problémy takřka neustále a letos odehrál jen 22 zápasů s bilancí 12:10.
Syn slavného bývalého českého tenisty Petra Kordy se v minulosti představil v tomto dějišti pouze předloni a došel do semifinále, v němž nenastoupil proti Jiřímu Lehečkovi. O místo v letošním čtvrtfinále bude usilovat proti Borgesovi, nebo Majchrzakovi.
Výsledky turnaje ATP 250 ve Winston-Salemu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
