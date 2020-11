Kopřiva v Ekvádoru potrápil nasazeného Sousu, čtvrtfinále ale nevybojoval

Vít Kopřiva ukončuje sezonu startem na třech antukových challengerech v Jižní Americe. Na prvním z nich v ekvádorském Guayaquilu 'udělal' druhé kolo.



Třiadvacetiletý Čech po dvousetové výhře nad Srbem Pedjou Krstinem nestačil na pátého nasazeného Pedra Sousu, který si v Guayaquilu startuje už podeváté a v letech 2013 a 2018 se dostal až do finále.



Kopřiva sice stejně jako v úvodním kole získal první set hladce 6-1, ale vedení neudržel. Ve třetím setu za stavu 4-3 a 40-0 nevyužil tři brejkboly v řadě a prohrál 6-1 3-6 4-6.



Svěřenec Jaroslava Pospíšila tak nedokázal postoupit do čtvrtého challengerového čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum a které by mu zajistilo premiérový posun do Top 300.



V následujících dvou týdnech Kopřivu čekají ještě akce v peruánské Limě a brazilském Campinasu.



112. hráč světa Sousa se o postup do semifinále střetne s druhým nasazeným Španělem Robertem Carballésem, jenž si poradil s Argentincem Renzem Olivou.



Už ve středu do čtvrtfinále postoupili nasazení Andrej Martin ze Slovenska a Španěl Jaume Munar.

• CHALLENGER GUAYAQUIL •

Ekvádor, antuka, 55.080 dolarů

čtvrteční výsledky (19. 11. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • P. Sousa (5-Portug.) - Kopřiva (ČR) 1-6 6-3 6-4 Carballes (2-Šp.) - Olivo (Arg.) 6-4 6-4 De Jong (Niz.) - Tabilo (8-Chile) 6-2 6-2 Roca (Šp.) - Escobar (Ekv.) 6-4 6-3