Kopřivovi nevyšel začátek finále a v Bad Waltersdorfu svůj sedmý titul nevybojoval
Choinski – Kopřiva 7:5, 6:4
Kopřivovi se začátek finále v Bad Waltersdorfu vůbec nepovedl a prohrál úvodní čtyři gamy. Dokázal však zabojovat a povedlo se mu srovnat na 5:5. V koncovce prvního setu byl ale znovu lepší Choinski, který získal poslední dvě hry a udělal krok k zisku titulu.
Druhý set byl velmi vyrovnaný do stavu 4:4. Závěr mu ale opět nevyšel a do konce utkání uhrál už pouhé dva body. Čech tak svůj druhý letošní a celkově sedmý triumf na challengerech nezapsal. Předchozích šest trofejí získal pokaždé na oblíbené antuce.
Kopřiva se do finále probojoval po úspěšných bitvách i skvělých výkonech. Už v prvním kole zvládl dvou a půl hodinovou řežbu s Thiagem Seybothem Wildem, následně smetl domácího Joela Schwaerzlera a v semifinále Španěla Roberta Carballese. O kolo dříve si poradil i s bývalým členem TOP 10 Pablem Carreňem.
Český hráč prožívá jednoznačně nejlepší sezonu a daří se mu především na antukových dvorcích. Koncem března ovládl challenger v Neapoli a dařilo se mu i na turnajích ATP v Marrákeši či Římě. Po US Open, kde utrpěl debakl s Jannikem Sinnerem se vrátil znovu na nejpomalejší povrch a díky finále v Rakousku se znovu vrátí do TOP 100, odkud na týden vypadl.
Kopřiva se nyní přesune na další challenger do Lisabonu, kde bude mezi slabší konkurencí plnit roli nasazené jedničky. Na úvod do čeká 193. hráč ženříčku Francouz Luka Pavic.
Někdo holt musí být nejslabším hráčem v top 100 a Vítek se této role s radostí ujme.
Díval jsem se na Dalibora, pokud něco neudělá s podáním a s agresivitou, tak asi výš nepůjde. Ale pro něho dobré QF, využil příležitost a snad ví, na čem má makat.