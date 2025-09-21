Kopřivovi nevyšel začátek finále a v Bad Waltersdorfu svůj sedmý titul nevybojoval

BAD WALTERSDORF CHALLENGER - Vít Kopřiva (28) ve finále challengeru v rakouském Bad Waltersdorfu prohrál ve dvou těsných setech 5:7, 4:6 s Britem Janem Choinskim (29) a nezískal tak svůj sedmý kariérní titul na těchto podnicích. Český tenista se díky zisku 64 bodů znovu po týdnu vrátí do TOP 100 a bude na 89. příčce.
Vít Kopřiva prohrál finále v Bad Waltersdorfu (@ ČTK / imago stock&people / MARCIN JASINSKI/ARENA AKCJI / Profimedia)

Choinski – Kopřiva 7:5, 6:4

Kopřivovi se začátek finále v Bad Waltersdorfu vůbec nepovedl a prohrál úvodní čtyři gamy. Dokázal však zabojovat a povedlo se mu srovnat na 5:5. V koncovce prvního setu byl ale znovu lepší Choinski, který získal poslední dvě hry a udělal krok k zisku titulu.

Druhý set byl velmi vyrovnaný do stavu 4:4. Závěr mu ale opět nevyšel a do konce utkání uhrál už pouhé dva body. Čech tak svůj druhý letošní a celkově sedmý triumf na challengerech nezapsal. Předchozích šest trofejí získal pokaždé na oblíbené antuce.

Kopřiva se do finále probojoval po úspěšných bitvách i skvělých výkonech. Už v prvním kole zvládl dvou a půl hodinovou řežbu s Thiagem Seybothem Wildem, následně smetl domácího Joela Schwaerzlera a v semifinále Španěla Roberta Carballese. O kolo dříve si poradil i s bývalým členem TOP 10 Pablem Carreňem.

Český hráč prožívá jednoznačně nejlepší sezonu a daří se mu především na antukových dvorcích. Koncem března ovládl challenger v Neapoli a dařilo se mu i na turnajích ATP v Marrákeši či Římě. Po US Open, kde utrpěl debakl s Jannikem Sinnerem se vrátil znovu na nejpomalejší povrch a díky finále v Rakousku se znovu vrátí do TOP 100, odkud na týden vypadl.

Kopřiva se nyní přesune na další challenger do Lisabonu, kde bude mezi slabší konkurencí plnit roli nasazené jedničky. Na úvod do čeká 193. hráč ženříčku Francouz Luka Pavic.

Výsledky challengeru v Bad Waltersdorfu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Dobry-den
21.09.2025 17:00


Někdo holt musí být nejslabším hráčem v top 100 a Vítek se této role s radostí ujme.
Reagovat
Kandinsky1
21.09.2025 17:19
Prohrát finále s hráčem třetí stovky. No a ta bilance BB 7/2 x 4/4 je na pár facek.
Reagovat
Trojchyba_Mat
21.09.2025 16:58
Neva, jede se dál
Reagovat
pantera1
21.09.2025 17:02
Synchron. Nedáme to plavání , když jsme tak sehraní
Reagovat
PTP
21.09.2025 17:04
Nebo i jiné věci ...
Třeba skoky na trampolíně
Reagovat
pantera1
21.09.2025 17:08
I na ně si můžeme oblíct sexy pruhovaná ribana .
Reagovat
pantera1
21.09.2025 16:58
Lázeňský šampion nebude, Vítku jsem smutná . Ale věřím, že ho vybojuješ jinde .
Reagovat
PTP
21.09.2025 17:11
V teplý letní den až ho potkáte,
támhle to je on, hned ho poznáte,
slamák, hůl a šaty s plnou parádou,
jak se pyšně nese k vám kolonádou,
s chůzí taneční, švihák lázeňský.
Je tak noblesní, švihák lázeňský.
Reagovat
HAJ
21.09.2025 16:57
Blbý den, kromě Krejsi samé prohry. U Svrčiny se to dalo očekávat, ale u Knutson a Kopřivy jsem mysle na víc.
Díval jsem se na Dalibora, pokud něco neudělá s podáním a s agresivitou, tak asi výš nepůjde. Ale pro něho dobré QF, využil příležitost a snad ví, na čem má makat.
Reagovat
Kandinsky1
21.09.2025 16:50
To je den, to je den, to je den
Reagovat
com
21.09.2025 16:56
Reagovat

