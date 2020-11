Korda si v Eckentalu došel pro první titul z challengeru

Sebastian Korda před měsícem zaznamenal úspěšný debut na French Open, na kterém se dostal přes kvalifikaci, Andrease Seppiho, Johna Isnera a Pedra Martíneze do osmifinále. Až v němž ztroskotal na Rafaelu Nadalovi.



Od té doby dvacetiletý syn bývalé světové dvojky Petra Kordy odehrál osm zápasů na halových challengerech v Německu a sedm z nich vyhrál. Po čtvrtfinále v Ismaningu nenašel tento týden přemožitele v Eckentalu a došel si pro svůj první titul z akcí této kategorie.



Cestou za svou dosud nejcennější trofejí Korda porazil Čecha Tomáše Macháče, domácího Johannese Haerteise, s nímž ztratil jediný set, Australana Alexeje Popyrina, Bělorusa Ilju Ivašku a v dnešním finále porazil za necelou hodinu a půl 6-4 6-4 Inda Ramkumara Ramanathana.



Korda ve finále challengeru uspěl na třetí pokus - loni v kazašském Nur-Sultanu i americkém Champaign padl ve třech setech. Ve světovém žebříčku se nově posune na 116. místo a o patnáct příček vylepší své dosavadní maximum.



Nyní už se z Evropy vrátí do Spojených států amerických, kde ho po týdnu volna čeká poslední letošní start na challengeru v Orlandu na Floridě.

