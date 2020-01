Kosovský velvyslanec vyplísnil Djokoviče za nacionalistické písně

Na videu, které se dnes rychle šířilo na sociálních sítích, je vidět druhý hráč tenisového žebříčku Djoković, jak se svým spoluhráčem Viktorem Troickým společně zpívají písně Pochod na Drinu a Vidovdan. Ty jsou v některých zemích bývalé Jugoslávie považovány za hymny srbského nacionalismu.

"Po vojenském pochodu pokračovali s Kosovem! Můžeš být vítěz ATP, ale zůstaneš primitiv, zaostalec a obyčejný balkánský nacionalista a šovinista. Není náhoda, že Novak Djoković je nejméně oblíbený tenisový šampion v dějinách," nediplomaticky napsal na twitteru kosovský diplomat.

Pochod na Drinu je tradiční srbská vojenská píseň z první světové války, kterou bez ohledu na původní historický význam i kontext častým zpěvem v 90. letech znevážily srbské polovojenské jednotky za válek doprovázejících rozpad Jugoslávie. Píseň Vidovdan, tedy Den sv. Víta, vznikla koncem 80. let minulého století v době vzrůstajícího napětí mezi srbským a albánským obyvatelstvem v někdejší jihosrbské provincii Kosovo. To je v textu velebeno jako nezcizitelná součást srbské duše.

After Military March Song they continued with Kosovo...!

You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist!

Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK