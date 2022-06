Král Roger i loňský semifinalista: Pět hvězd, které chybí na letošním Wimbledonu

Letošní Wimbledon bude oproti předchozím ročníkům co do účasti největších hvězd chudší. A to nejen kvůli nepřítomnosti Rusů a Bělorusů, kterým organizátoři kvůli vojenské agresi jejich zemí na Ukrajinu účast zakázali. Posledním, kdo byl nucen se kvůli zdraví z nejslavnějšího grandslamu odhlásit, je Madison Keysová. Čtvrtfinalistka z roku 2015 v sobotu oznámila, že ji na turnaj nepustí zranění břišních svalů. Koho dalšího diváci neuvidí?

Sebastian Korda

Při svém loňském wimbledonském debutu dokráčel syn Petra Kordy do osmifinále, kde v pětisetové bitvě padl s Karenem Chačanovem 6-3 4-6 3-6 7-5 8-10. Letos piloval formu na travnatých turnajích v Halle a v Eastbourne, ale bylo z toho jen druhé a první kolo. Po krachu v Británii oznámil, že třetí grandslam sezony musí kvůli bolestem holeně a chodidla vynechat. "Už takhle nemůžu pokračovat. Bylo mi doporučeno, že odpočinek a rekonvalescence jsou nejlepší cestou vpřed," vzkázal na Twitteru jednadvacetiletý Korda, který chce být fit na část sezony na tvrdém povrchu a tím i na srpnové US Open.



Dominic Thiem

Po zranění zápěstí na červnovém turnaji na Mallorce, které mu předčasně ukončilo loňskou sezonu, se vrátil letos v březnu. Vítěz US Open 2020 a osmifinalista Wimbledonu 2017 se ale zatím ne a ne dostat do někdejší formy, na sedmi turnajích nedokázal vyhrát ani jeden zápas. Série špatných výsledků znamenala, že se v žebříčku ATP propadl až do čtvrté stovky. Osmadvacetiletý rakouský tenista se proto rozhodl vynechat celou travnatou část sezony včetně Wimbledonu a soustředit se na trénink. Na kurty se má v plánu vrátit v červenci, kdy se chce účastnit turnajů v Bastadu, Gstaadu a Kitzbühelu.



Alexander Zverev

Olympijský vítěz z Tokia prožíval fantastickou sezonu. Semifinále v Monte Carlu a v Římě, finále v Madridu, potom pouť až do semifinále Roland Garros (podruhé za sebou), během níž ztratil pouhé tři sety. V boji o finále byl Rafaelu Nadalovi více než vyrovnaným soupeřem, po třech hodinách byl stav z pohledu Němce 6-7(8) a 6-6. Ale pak se Zverevovi při dobíhání míčku za základní čárou zasekla špička nohy, ošklivě si podvrtl pravý kotník a s křikem padl na antuku. Vyšetření ukázalo, že si přetrhl všechny tři postranní vazy. Podstoupil operaci a bylo zřejmé, že Wimbledon nestihne. Zatím je hvězdách, kdy se pětadvacetiletý hráč na kurty vrátí.



Naomi Ósakaová

Na londýnské trávě absentovala už loni, kdy argumentovala špatným psychickým stavem spojeným s jejím úmyslem bojkotovat média. I její letošní neúčast je poměrně kontroverzní. Oficiálně je za ní zranění achilovky, ovšem pravým důvodem může podle mnohých být skutečnost, že WTA nebude za Wimbledon přidělovat body do žebříčku. Ostatně sama čtyřnásobná grandslamová šampionka v květnu uvedla: "Cítím, že když budu hrát ve Wimbledonu bez bodů, bude to spíš jako exhibice. Vím, že to není pravda, ale můj mozek to takhle cítí. A jakmile cítím, že něco je jako exhibice, nedokážu do toho jít na sto procent." Čtyřiadvacetiletá Japonka se chce každopádně vrátit k tenisu nejpozději v srpnu.



Roger Federer

Wimbledon bude letos bez svého krále, osminásobný šampion vynechá nejslavnější grandslam poprvé v kariéře. Právě na něm shodou okolností odehrál před rokem svůj zatím poslední zápas, v srpnu pak podstoupil už třetí operaci pravého kolena. Dosud se věnuje zejména rehabilitaci a fyzičce. "Lidé se mě často ptají, jak to se mnou vypadá, a musím jim opakovat, že to chce víc času. Stále dělám pokroky, ale musím zůstat trpělivý," uvedl před pár dny pro stanici SRF čtyřicetiletý Švýcar, který věří, že by si mohl zahrát v září na Laver Cupu a potom v říjnu na turnaji v rodné Basileji.