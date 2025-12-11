Král se vrací: Federer bude hlavní postavou zahajovacího ceremoniálu Australian Open
Dvacetinásobný grandslamový vítěz a šestinásobný šampion Australian Open Federer se na turnaji naposledy objevil v roce 2020, kdy došel do semifinále a nestačil na pozdějšího vítěze Novaka Djokoviče.
Od té doby se do Melbourne Parku nevrátil ani jako hráč, ani v jiné roli. Slavnostní ceremoniál je naplánován na sobotu 17. ledna, tedy den před začátkem turnaje, jenž proběhne od 18. ledna do 1. února.
Federer se během exhibice "Bitva světových jedniček" představí společně s Andre Agassim, čtyřnásobným vítězem Australian Open. Proti nim nastoupí domácí legendy Lleyton Hewitt a Patrick Rafter.
Švýcar přiznal, že návrat na místo, které významně formovalo jeho kariéru, v něm vyvolává silné emoce. Připomněl své slavné okamžiky v Rod Laver Areně, šest triumfů, zápasy proti největším rivalům i podporu australských fanoušků. Zvláštní zmínku věnoval titulům z let 2017 a 2018, které patří mezi jeho nejcennější vzpomínky.
Oznámení potvrdil šéf Tennis Australia Craig Tiley, který zdůraznil, že cílem nové akce je propojit tradici s moderním pojetím turnaje. Podle jeho slov půjde o významný moment, jenž slavnostně zahájí novou sezonu a připomene historii Australian Open i jeho největší osobnosti.
Federer novinku sdílel také na sociálních sítích v odlehčeném videu, kde s nadsázkou poznamenal, že je ve Švýcarsku příliš chladno a je čas vyrazit "dolů na jih“.
Švýcarská legenda drží v Melbourne Parku rekord v počtu vyhraných zápasů – má bilanci 102:15 a 87% úspěšnost po 21 startech. Kromě šesti titulů zde zaznamenal jedno finále a osm semifinále.
Na turnaji je v počtu trofejí druhý za Novakem Djokovičem, který vlastní deset titulů a s aktuální bilancí 99 vítězství má šanci Federera v letošním ročníku překonat.
