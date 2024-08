Krejčíková i Lehečka jsou jasnými favority, Djokovič bude na US Open pokračovat v obhajobě

Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka se pokusí potvrdit v rámci středečního programu letošního ročníku US Open roli favoritů. Úřadující wimbledonská šampionka Krejčíková bude čelit kvalifikantce Eleně-Gabriele Ruseové, Lehečka ve svém premiérovém utkání druhého kola v tomto dějišti narazí na domácího outsidera a kvalifikanta Mitchella Kruegera. V akci budou také oba loňští vítězové, Novak Djokovič se utká s krajanem Laslem Djerem a Coco Gauffová změří síly s Tatjanou Mariaovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 28. 8.

Češi v akci

Krejčíková (8-ČR) - Ruseová (Rum.) | Grandstand (17:00 SELČ)

Lehečka (32-ČR) - Krueger (USA) | Court 5 (17:00 SELČ)



Obhajoba titulu

Gauffová (3-USA) - Mariaová (Něm.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 01:00 SELČ)

Djokovič (2-Srb.) - Djere (Srb.) | Arthur Ashe Stadium (čtvrtek 02:30 SELČ)



Šlágr dne

Berrettini (It.) - Fritz (12-USA) | Louis Armstrong Stadium (čtvrtek 02:30 SELČ)

Krejčíková a Lehečka jsou jasnými favority

Barbora Krejčíková má za sebou tři starty v hlavní soutěži US Open a pouze jednou překročila druhé kolo. A to hned při debutu v roce 2021, kdy skončila až ve čtvrtfinále. Postup do závěrečných kol je reálný i letos, jelikož je posilněná šokujícím triumfem ve Wimbledonu a dostatečně dlouhou pauzou na odpočinek. V úvodním kole si poradila s Marinou Bassolsovou a teď ji čeká další kvalifikantka Elena-Gabriela Ruseová. Rumunka ještě nikdy nebyla ve třetím kole grandslamů a prohrála čtyři z pěti soubojů s hráčkami TOP 10 žebříčku. Krejčíková porazila tuto soupeřku před pěti lety na antuce v Bukurešti i loni na betonu v Abú Zabí.

Jiří Lehečka si před dvěma dny připsal své premiérové vítězství v hlavní soutěži US Open a má jedinečnou šanci znovu vylepšit své osobní maximum ve Flushing Meadows. Ve druhém kole se totiž utká s domácím outsiderem a kvalifikantem Mitchellem Kruegerem, který byl v žebříčku nejvýše na 135. místě. Jednou už se potkali, loni ve Winston-Salemu vyhrál po obratu český favorit. Krueger zatím odehrál jen jedno utkání druhého kola na grandslamech, před čtyřmi lety právě v New Yorku nedokázal vzdorovat Pablovi Carreňovi. Někoho z TOP 50 pořadí naposledy porazil na začátku sezony 2020.

Djokoviče čeká derby, Gauffová nastoupí proti veteránce

Novak Djokovič hraje na US Open svůj první turnaj na tvrdém povrchu od března a v úvodním kole proti kvalifikantovi Radu Albotovi to bylo znát. Přesto neměl s moldavským outsiderem výraznější potíže, ačkoli mu nefungoval servis tak jako obvykle. V New Yorku se pokusí nejen obhájit loňský triumf, ale také vybojovat už 25. grandslamový vavřín, kterým by se osamostatnil v čele historických tabulek. Stejně jako loni potkává v tomto dějišti krajana Lasla Djereho, před rokem proti němu musel likvidovat manko dvou setů. Tentokrát je ale méně úspěšný ze srbských tenistů v podstatně slabší formě i fyzické kondici.

Coco Gauffová odstartovala obhajobu loňského triumfu suverénním vítězstvím nad Varvarou Gračovovou. Podobně hladký postup se očekává v dalším zápase s německou veteránkou Tatjanou Mariaovou. Američanka neměla v posledních týdnech svou nejlepší formu a v New Yorku je kvůli loňskému prvenství určitě pod velkým tlakem. V předchozím duelu však skvěle zvládala klíčové momenty a výraznější klopýtnutí by neměla připustit ani proti Mariaové. Loni v Aucklandu jí povolila jen pět gamů a jednoznačný průběh by měl mít i jejich další souboj. Mariaové je 37 let, a přesto nikdy nepřekročila druhé kolo na US Open. Navíc má mizernou bilanci 5:19 s hráčkami TOP 10 a prohrála s nimi posledních sedm střetnutí.

Šlágr obstarají Berrettini s domácím Fritzem

Už ve druhém kole se potkávají dvojnásobný čtvrtfinalista a semifinalista ročníku 2019 Matteo Berrettini a loňský čtvrtfinalista a jedna z největších domácích nadějí Taylor Fritz. Tento zápas bude nepřekvapivě jedním ze šlágrů středečního programu. Berrettini letos exceloval na antukových i travnatých dvorcích, ale první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na betonech zapsal až nyní v New Yorku. Ani Fritz neměl ideální přípravu na poslední grandslam sezony, nicméně také on začal na US Open hladkým vítězstvím. Všechny tři předchozí souboje vyhrál Američan, pouze jednou se však střetli na individuálních turnajích a poprvé změří síly ve formátu na tři vítězné sety.

Středeční program

ARTHUR ASHE STADIUM (od 18:00 SELČ)

1. Keysová (14-USA) - Jointová (Austr.)

2. Ševčenko (Kaz.) - Tiafoe (20-USA)

3. Gauffová (3-USA) - Mariaová (Něm.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ

4. Djokovič (2-Srb.) - Djere (Srb.)



LOUIS ARMSTRONG STADIUM (od 17:00 SELČ)

1. Townsendová (USA) - Badosaová (26-Šp.)

2. Müller (Fr.) - Zverev (4-Něm.)

3. Bronzettiová (It.) - Sabalenková (2-)

4. Azarenková (20-) - Burelová (Fr.) / nejdříve ve čtvrtek v 01:00 SELČ

5. Berrettini (It.) - Fritz (12-USA)



GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)

1. Krejčíková (8-ČR) - Ruseová (Rum.)

2. Qinwen Zheng (7-Čína) - E. Andrejevová (-)

3. Shelton (13-USA) - Bautista (Šp.)

4. Ruud (8-Nor.) - Monfils (Fr.) / nejdříve ve 23:00 SELČ



COURT 5 (od 17:00 SELČ)

1. Lehečka (32-ČR) - Krueger (USA)



COURT 12 (od 17:00 SELČ)

1. F. Cerúndolo (29-Arg.) - Etcheverry (Arg.)

2. Alexandrovová (29-) - Jovicová (USA)

3. Vekičová (24-Chorv.) - Minnenová (Belg.)

4. Bouzková/Sorribesová (11-ČR/Šp.) - Kruegerová/Stephensová (USA)



COURT 15 (od 17:00 SELČ)

1. Schuursová/Stefaniová (8-Niz./Braz.) - Aojamaová/Hozumiová (Jap.)

2. I. Dodig/Pavlásek (14-Chorv./ČR) - Harrison/Kirkov (USA)

3. Haddadová Maiaová/Siegemundová (12-Braz./Něm.) - Gračovová/Kalašnikovová (Fr./Gruz.)

4. Siniaková/Peers (ČR/Austr.) - Stefaniová/Matos (Braz.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje